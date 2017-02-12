Все храмы петербургской епархии обязали отправить минимум по пять человек на крестные ходы в поддержку передачи Исаакиевского собора в ведение РПЦ, пишет Росбалт. Об этом сказано в циркуляре, разосланном всем настоятелям от имени секретаря епархии, протоирея Сергия Куксевича (имеется в распоряжении «Росбалта»). Крестные ходы запланированы на 12 и 19 февраля.

«Благословляется направить в эти дни в собор от каждого храма Санкт-Петербургской епархии по одному хоругвеносцу и не менее пяти прихожан для участия в богослужениях и крестных ходах», — говорится в циркуляре.

«Сбор богомольцев» назначен на 9 утра. Отмечается, что крестный ход благословлен митрополитом Варсонофием.

В воскресенье, 12 февраля, у Исаакиевского собора также пройдет акция против передачи музея в ведение РПЦ.

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