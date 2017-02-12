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В субботу пятеро мужчин в Саратове закрыли дверь за приехавшей на вызов фельдшером скорой помощи и потребовали, чтобы она разделась, девушке в итоге удалось спастись, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы областного минздрава Александр Колоколов.
По его словам, в субботу днем в «скорую» поступил вызов якобы к больному, у которого случился гипертонический криз.
«На место выехала бригада, в квартиру поднялась 27-летняя фельдшер. Как только она зашла в квартиру, за ней закрыли дверь пятеро мужчин и сказали ей: «Раздевайся». Фельдшеру удалось вырваться, закрыться в ванной и по мобильному телефону вызвать полицию. В это время мужчины пытались выломать дверь. Медицинская помощь там никому не понадобилась», — сказал собеседник агентства. По его словам, в настоящее время с фельдшером работают психологи. «О чрезвычайной ситуации проинформирован министр здравоохранения Владимир Шульдяков, который взял этот вопиющий случай под контроль и дал поручение, чтобы данная информация оперативно была направлена в правоохранительные органы с целью возбуждения уголовного дела. Виновные должны быть наказаны», — добавил Колоколов. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД, в полицию уже поступило заявление от фельдшера. «Мы проводим по данному факту проверку, задержано двое подозреваемых. Устанавливаются все обстоятельства инцидента», — сказал собеседник агентства.
Ведется доследственная проверка. Председатель Следственного комитета России Алексанр Бастрыкин поручил при наличии оснований незамедлительно возбудить дело и задержать подозреваемых в домогательстве.
Новости smi2.ru
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