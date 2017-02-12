Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Мальчик умер после хоккейной тренировки

Следователи устанавливают причины смерти 14-летнего подростка после хоккейной тренировки в Подольске, сообщили «Интерфаксу» в субботу в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

По словам сотрудника пресс-службы, мальчик скончался около 19:00 после тренировки по хоккею в ледовом дворце «Витязь» в Подольске. «Следователями производится осмотр места происшествия. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося», — сказали в пресс-службе.

По данным СКР, на здоровье ребенок ранее не жаловался и имел допуск врачей к занятиям спортом. В пресс-службе сообщили, что парень занимался хоккеем в спортивной секции девять лет, и ранее никаких проблем со здоровьем или товарищами по команде у него не было.

Между тем источник в правоохранительных органах сообщил, что после тренировки мальчик почувствовал себя плохо в раздевалке и, потеряв сознание, упал. Прибывшие врачи пытались реанимировать ребенка в течение получаса, однако безуспешно.

Причина смерти будет установлена в ходе вскрытия.

Новости smi2.ru

  • Юные хоккеисты «Кристалл-2005″ встречаются с новосибирцами на льду Северска. Болеем за бердчан! (3)
  • Юные спортсмены из Бердска участвуют в первенстве России по хоккею (5)
  • Хоккейные коробки некому содержать в Бердске (23)
  • Хоккейные команды Бердска будут играть в финале «Золотой шайбы» (6)
  • Хоккейную коробку стоимостью 550 тыс. рублей в Новом поселке открыл мэр Бердска (34)
Мальчик умер после хоккейной тренировки

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 12 февраля 2017 г. [14:15]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[14:50] Все храмы Питера делегируют православных на крестные ходы за передачу Исаак...

[14:40] Пятеро мужчин пытались изнасиловать фельдшера скорой помощи

[14:15] Мальчик умер после хоккейной тренировки

Все новости

[14:50] Все храмы Питера делегируют православных на крестные ходы за передачу Исаак...

[14:40] Пятеро мужчин пытались изнасиловать фельдшера скорой помощи

[14:15] Мальчик умер после хоккейной тренировки


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -18 C°, ветер: 3.1 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 10%, облачность: 59%

12 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -14 C°, ветер: 2.2 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 71%

13 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -17 C°, ветер: 2.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 62%

14 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: