Следователи устанавливают причины смерти 14-летнего подростка после хоккейной тренировки в Подольске, сообщили «Интерфаксу» в субботу в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

По словам сотрудника пресс-службы, мальчик скончался около 19:00 после тренировки по хоккею в ледовом дворце «Витязь» в Подольске. «Следователями производится осмотр места происшествия. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося», — сказали в пресс-службе.

По данным СКР, на здоровье ребенок ранее не жаловался и имел допуск врачей к занятиям спортом. В пресс-службе сообщили, что парень занимался хоккеем в спортивной секции девять лет, и ранее никаких проблем со здоровьем или товарищами по команде у него не было.

Между тем источник в правоохранительных органах сообщил, что после тренировки мальчик почувствовал себя плохо в раздевалке и, потеряв сознание, упал. Прибывшие врачи пытались реанимировать ребенка в течение получаса, однако безуспешно.

Причина смерти будет установлена в ходе вскрытия.

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