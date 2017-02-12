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Сгорели баня, гараж, пиломатериал и ВАЗ-2107 на ночном пожаре в Бердске

В центре Бердска в ночь на субботу горели надворные постройки, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

11 февраля в 1:42 в доме №27 на улице Пушкина в Бердске загорелись надворные постройки гараж и баня. В результате пожара обгорела кровля построек. Кроме того, в гараже огнем поврежден пиломатериал и моторный отсек автомобиля ВАЗ-2107, а в бане — стены снаружи и в моечном помещении.

В 2:16 возгорание было ликвидировано. На тушение пожара привлекались 3 автоцистерны и 12 человек личного состава, уточнили в спасательном ведомстве.

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Сгорели баня, гараж, пиломатериал и ВАЗ-2107 на ночном пожаре в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 12 февраля 2017 г. [13:50]

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Курьер.Среда.Бердск

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