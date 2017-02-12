Прокурор Советского района Новосибирска принял меры к восстановлению прав учащихся на безопасные условия обучения, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Прокуратура провела проверку размещённой в СМИ публикации об эвакуации учеников школы №179 Советского района в связи с распылением неизвестным лицом газового баллончика.

Проверка соблюдения прав несовершеннолетних выявила нарушения требований федерального закона «Об образовании в РФ» в части создания безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся.

— Установлено, что 23 января 2017 года учащийся старших классов школы во время перемены, находясь на лестничном марше между первым и вторым этажом здания образовательного учреждения, распылил из газового баллончика неустановленный газ. В результате в школе возникла угроза безопасности здоровья учащихся и сотрудников образовательного учреждения. После третьего урока (в 10.35) в медицинский пункт школы стали обращаться дети, жалуясь на головные боли, покраснения частей кожи; по совету врачей дети 5, 8-х классов были отправлены домой, — рассказали в облпрокуратуре.

Несмотря на принятые в образовательном учреждении с целью обеспечения безопасности жизнедеятельности школы локальные акты (Положение о пропускном режиме, Положение о дежурстве учителей и учащихся по школе и др. графики), школьник беспрепятственно носил в кармане куртки и портфеле газовый баллончик с неустановленным газом и смог распылить его в здании школы, поставив под угрозу здоровье находящихся в школе людей.

По результатам проверки прокурор Советского района Новосибирска внес директору школы представление об устранении выявленных нарушений закона, потребовав привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности (не рассмотрено). Исполнение требований прокурора взято на контроль.

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