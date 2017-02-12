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Утром в субботу, 11 февраля, 21-летний водитель на «Тойота Витц» двигался по проезду Энергетиков в Новосибирске и у дома №6/2, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения. На встречке он столкнулся с автомобилем «Рено Логан» под управлением 60-летнего водителя.
— От удара «Рено» изменил траекторию движения и совершил касательное столкновение с попутным автобусом маршрута №64, — рассказали в полицейском ведомстве.
В результате ДТП пострадали водители иномарок, а также пассажирки обоих автомобилей 1997 и 1983 годов рождения. Все пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Водитель и пассажиры маршрутного автобуса не пострадали.
По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются. Предварительно установлено, что виновником аварии стал водитель «Тойоты Витц», выехавший на полосу встречного движения. Водительский стаж предполагаемого виновника составляет менее года.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 12 февраля 2017 г. [13:25]
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