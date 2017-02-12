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Горела торговая палатка в дачном обществе у кладбища Бердска

В бердском СНТ «Бытовик» днем в субботу загорелся торговый киоск, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

11 февраля в 12:29 в Бердске в дачном обществе «Бытовик» загорелся деревянный торговый киоск. Это СНТ расположено за городским кладбищем.

В результате пожара огнем повреждена пристроенная к киоску (кочегарка), в торговом помещении огнем повреждена мебель, потолочное перекрытие и стены.

В 12:43 возгорание ликвидировано. На тушение пожара привлекались 2 автоцистерны и 8 человек личного состава. О пострадавших не сообщается. Стоит отметить, что в «Бытовике» люди живут круглый год.

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Горела торговая палатка в дачном обществе у кладбища Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 12 февраля 2017 г. [13:15]

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Курьер.Среда.Бердск

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[13:15] Горела торговая палатка в дачном обществе у кладбища Бердска


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