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В бердском СНТ «Бытовик» днем в субботу загорелся торговый киоск, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.
11 февраля в 12:29 в Бердске в дачном обществе «Бытовик» загорелся деревянный торговый киоск. Это СНТ расположено за городским кладбищем.
В результате пожара огнем повреждена пристроенная к киоску (кочегарка), в торговом помещении огнем повреждена мебель, потолочное перекрытие и стены.
В 12:43 возгорание ликвидировано. На тушение пожара привлекались 2 автоцистерны и 8 человек личного состава. О пострадавших не сообщается. Стоит отметить, что в «Бытовике» люди живут круглый год.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 12 февраля 2017 г. [13:15]
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