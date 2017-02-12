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С бердской «Лыжни России-2017″ — глазами зеваки.
Новости smi2.ru
Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 12 февраля 2017 г. [11:45]
[13:40] Отравились распыленным газом ученики в школе на ОбьГЭСе
[13:25] Тройное ДТП: Начинающий водитель на Toyota Vitz врезался в автобус с пассаж...
[13:15] Горела торговая палатка в дачном обществе у кладбища Бердска
[13:40] Отравились распыленным газом ученики в школе на ОбьГЭСе
[13:25] Тройное ДТП: Начинающий водитель на Toyota Vitz врезался в автобус с пассаж...
[13:15] Горела торговая палатка в дачном обществе у кладбища Бердска
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