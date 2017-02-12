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«Лыжня России» глазами зеваки

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Валентина:

С бердской «Лыжни России-2017″ — глазами зеваки.

Новости smi2.ru

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«Лыжня России» глазами зеваки«Лыжня России» глазами зеваки«Лыжня России» глазами зеваки«Лыжня России» глазами зеваки«Лыжня России» глазами зеваки«Лыжня России» глазами зеваки«Лыжня России» глазами зеваки«Лыжня России» глазами зеваки«Лыжня России» глазами зеваки

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 12 февраля 2017 г. [11:45]

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Курьер.Среда.Бердск

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Погода в Бердске

Днем: -18 C°, ветер: 3.1 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 10%, облачность: 59%

12 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -14 C°, ветер: 2.2 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 71%

13 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -17 C°, ветер: 2.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 62%

14 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

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