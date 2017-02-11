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Путин запретил сотрудникам ФСО сообщать в интернете информацию о службе

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, запрещающий сотрудникам Федеральной службы охраны (ФСО) раскрывать информацию о своей службе в интернете и СМИ. Документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.

Документом предлагается внести изменения в закон «О государственной охране». Согласно проекту закону, сотрудникам ФСО запрещается размещать в СМИ и интернете информацию, включая фото- и видеоматериалы, о себе и «других сотрудниках органов государственной охраны, позволяющую раскрыть принадлежность к органам государственной охраны». Документ также запрещается сообщать о своей служебной деятельности или работе ФСО.

Кроме того, законопроект предлагает разрешить ФСО «временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на трассах проезда (передвижения) объектов государственной охраны».

Источник: РБК

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Путин запретил сотрудникам ФСО сообщать в интернете информацию о службе

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 11 февраля 2017 г. [20:05]

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