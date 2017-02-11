Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» оперативный дежурный по городу, в канализационном колодце произошел подпор — засорилась система. Ее пришлось перекрывать. Коммунальщикам не удалось быстро устранить аварию. Только к 15.00 ликвидировали засор, а потом восстанавливали проход стоков по одной из веток.

Микрорайоновцы не пострадали. Воду не отключали, чтобы снизить поток сточных вод. Ситуация не чрезвычайная. Только бердчане, живущие в окрестных домах, жалуются на зловоние. а водители сетуют, что в воскресенье, когда вода замерзнет на ул. Лунной будет каток, если не посыпят песко-соляной смесью.

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