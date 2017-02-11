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Фекальные воды залили улицу в Микрорайоне Бердска

С утра в субботу, 11 февраля, канализационные стоки вытекли наружу из колодца на ул. Лунной в Бердске. Вода затопила улицу так, что автомобилям приходилось ехать по лужам.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» оперативный дежурный по городу, в канализационном колодце произошел подпор — засорилась система. Ее пришлось перекрывать. Коммунальщикам не удалось быстро устранить аварию. Только к 15.00 ликвидировали засор, а потом восстанавливали проход стоков по одной из веток.

Микрорайоновцы не пострадали. Воду не отключали, чтобы снизить поток сточных вод. Ситуация не чрезвычайная. Только бердчане, живущие в окрестных домах, жалуются на зловоние. а водители сетуют, что в воскресенье, когда вода замерзнет на ул. Лунной будет каток, если не посыпят песко-соляной смесью.

Новости smi2.ru

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Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 11 февраля 2017 г. [20:05]

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Курьер.Среда.Бердск

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Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 10%, облачность: 59%

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Погода в Бердске

Днем: -14 C°, ветер: 2.2 м.с.

Облачно, ветер: южный
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Погода в Бердске

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Вероятность осадков: 9%, облачность: 62%

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