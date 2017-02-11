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Пьяная бабушка ударила 7-летнюю внучку бутылкой по голове

Следственными органами СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка по факту причинения телесных повреждений бабушкой своей внучке, сообщает сайт СК РФ по НСО. Вечером 10 февраля 2017 года мать 7-летней девочки оставила свою дочь под присмотром 56-летней бабушки. Около 21 часа пожилая женщина, находясь у себя в квартире, после принятия спиртного ударила свою внучку по голове, предположительно бутылкой. Девочка выбежала в подъезд и попросила помощи у соседей, которые вызвали бригаду скорой помощи. По данному факту следственным отделом по Кировскому району города Новосибирск СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка. В настоящий момент девочка вместе с матерью находятся в больнице, состояние здоровья ребенка оценивается как удовлетворительное. Необходимо отметить, что ни один факт происшествий с детьми не остается без внимания со стороны следственных органов Следственного комитета Российской Федерации. Данная проверка организована по инициативе следственных органов в целях всестороннего и объективного установления обстоятельств получения ребенком телесных повреждений и проведения полного комплекса необходимых проверочных мероприятий.

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Пьяная бабушка ударила 7-летнюю внучку бутылкой по голове

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 11 февраля 2017 г. [19:55]

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Курьер.Среда.Бердск

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