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Следственными органами СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка по факту причинения телесных повреждений бабушкой своей внучке, сообщает сайт СК РФ по НСО. Вечером 10 февраля 2017 года мать 7-летней девочки оставила свою дочь под присмотром 56-летней бабушки. Около 21 часа пожилая женщина, находясь у себя в квартире, после принятия спиртного ударила свою внучку по голове, предположительно бутылкой. Девочка выбежала в подъезд и попросила помощи у соседей, которые вызвали бригаду скорой помощи. По данному факту следственным отделом по Кировскому району города Новосибирск СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка. В настоящий момент девочка вместе с матерью находятся в больнице, состояние здоровья ребенка оценивается как удовлетворительное. Необходимо отметить, что ни один факт происшествий с детьми не остается без внимания со стороны следственных органов Следственного комитета Российской Федерации. Данная проверка организована по инициативе следственных органов в целях всестороннего и объективного установления обстоятельств получения ребенком телесных повреждений и проведения полного комплекса необходимых проверочных мероприятий.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 11 февраля 2017 г. [19:55]
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