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Полиция в Екатеринбурге ведет поиски мужчины, который подозревается в том, что избил девушку за курение на остановке, сообщил РИА Новости в пятницу официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
«Действительно, такой инцидент имел место быть. По факту происшествия в 13.40 местного времени (11.40 мск) в отдел полиции №2 УМВД по Екатеринбургу поступило заявление от потерпевшей девушки, которая сообщила приметы своего предполагаемого обидчика. Сейчас органы территориального отдела внутренних дел проводят комплекс разыскных мероприятий, направленных на установление личности злоумышленника», — сказал собеседник агентства.
Горелых добавил, что потерпевшая направлена на судебно-медицинскую экспертизу, с помощью которой будет установлена степень тяжести причиненных травм. По результатам исследования полиция примет процессуальное решение.
Со слов девушки, инцидент произошел около полудня в микрорайоне ЖБИ. Прохожий якобы заметил, что девушка курит на остановке, подошел к ней, сделал ей замечание. «Девушка отреагировала в том духе , что «вам какое дело?» Видимо, эти слова гражданин и воспринял весьма агрессивно, причинил ей побои по лицу. Это пока предварительные данные. Более детально в этом разбираются органы внутренних дел», — уточнил представитель полицейского главка.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 11 февраля 2017 г. [14:40]
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