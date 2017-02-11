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Авиакомпания EgyptAir успешно вывезла грузовым бортом на лечение из Египта в Индию женщину, чей вес достигает 500 килограммов, говорится в заявлении авиакомпании. Самолет вылетел Александрии и приземлился в Мумбаи. Обычный пассажирский лайнер больную взять на борт не мог из-за ее веса и необходимости обеспечить специальные медицинские условия.
Врачи и сотрудники авиакомпании провели уникальную операцию. Женщину доставили из дома в аэропорт на грузовой автомашине с высокими бортами на специальной кровати. В самолет подняли грузовым подъемником, а в салоне кровать закрепили к полу. Салон заранее был оборудован специальной медицинской техникой, поскольку больная находилась в тяжелом состоянии и нуждалась в интенсивной терапии. Женщину в полете сопровождала сестра и бригада медиков.
В заявлении EgyptAir подчеркивается, что такая уникальная операция прошла впервые в истории авиации.
О трагической истории египтянки ранее сообщил телеканал Al Arabiya. Доктора описывают состояние 36-летней жительницы Александрии как «слоновую болезнь» и «порок желез». Женщина пережила инсульт и прикована к постели. В конце прошлого года на случай Абдулати обратил внимание мумбайский врач Муффазал Лакдавала, специализирующийся на бариатрической и лапароскопической хирургии, и вызвался помочь женщине.
Источник: РИА Новости
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Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 11 февраля 2017 г. [14:35]
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