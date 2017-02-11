Мороз все-таки отразился на массовости традиционной гонки «Лыжня России» в Бердске. На старт в субботу, 11 февраля, вышло порядка 700 человек. Это, как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в городском отделе физкультуры и спорта, в два разе меньше, чем планировали. Напомним, что ОФКиС приготовил для лыжников около 1500 шапочек с логотипом «Лыжни России-2017″.

На лыжную базу «Метелица» в Бердск приехали из соседних районов, где из-за морозов накануне отменили массовую гонку. На бердской лыжне бежали жители Икитима, Оби, Линева, Новосибирского района. Губернатор не приехал. Но лыжников приветствовали олимпийский чемпион по спортивной Евгений Подгорный, депутаты заксобрания и госовета Бердска, представители областного департамента физкультуры и спорта, вице-мэры.

На бердской «Лыжне России-2017″ состоялись все заявленные ранее старты — пробежали свои дистанции и самые маленькие, и пожилые люди, коллективы детских садов и школ, сотрудники полиции и МЧС. Особенностью бердских стартов стало участие семей. Две, можно смело сказать, героические семьи с детьми пробежали положенные километры. Бердск добавил в массовую гонку и другие новшества — определил дистанции для детей в возрасте 7 лет и младше, для пожилых любителей активного образа жизни и для инвалидов.

— Люди с ограниченными возможностями у нас молодцы! Они вышли на старт большой командой — человек 30, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» специалист городского ОФКиС Тамара Хохлова.

Среди них бежал и выдающийся бердский спортсмен — чемпион России и Европы, обладатель Кубка РФ по волейболу среди глухих спортсменов Родион Федорченко.

Все участники гонок получили в подарок лыжные шапочки, дети — сладости, а победители и призеры — грамоты и медали. Никто не замерз и не жаловал на холод. Организаторы бердской «Лыжни России» позаботились о спортсменах и зрителях. На стартовой поляне поставили палатку МЧС для обогрева. Каждый мог бесплатно попить горячий чай.

— Тягу берчан к спорту, к лыжам не может побороть никакой мороз, — уверена Тамара Хохлова. — Если раньше в прокат стояли очереди, то сейчас люди приходят на старты со своими лыжами. Быть спортивным, здоровым — это сегодня один из замечательных трендов.

Конечно, при более теплой погоде участников массовых стартов было бы больше. В 2016 году, например, на лыжню вышло около 3000 человек. Кроме того, на этот раз сыграли свою роль сообщения об отмене гонок в Новосибирске и других местах. Но в Бердске заявляли однозначно: «матч состоится при любой погоде».

Новости smi2.ru