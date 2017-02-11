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Сотрудники управления Росгвардии по Новосибирской области в феврале обезвредили две гранаты, сообщает официальный сайт национальной гвардии России.
В Центр оперативного управления вневедомственной охраны по Новосибирской области поступило два сигнала об обнаружении подозрительных предметов, похожих на взрывоопасные.
Так в Бердске в почтовой посылке на адрес офиса фирмы «Эйвон» нашли предмет, схожий с гранатой Ф-1. А в Новосибирске при личном досмотре у задержанного гражданина была обнаружена граната РГД-5.
На места происшествия для идентификации и обезвреживания опасных находок выезжала инженерно-техническая группа ОМОНа управления Росгвардии по Новосибирской области.
— Специалисты-взрывотехники установили, что в первом случае граната была учебной, ее по акту обезвреживания передали сотрудникам полиции Бердска. Второй предмет оказался боевой гранатой, которая после обезвреживания передана сотрудникам регионального МВД, — рассказали в Росгвардии.
По данным фактам проводятся расследования.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ученую гранату обнаружили в посылке на бердском складе компании Avon 8 февраля. Граната Ф-1 с маркировкой «У» лежала отдельно от запала, поэтому не представляла опасности.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 11 февраля 2017 г. [13:55]
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