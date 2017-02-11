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Пресс-секретарь оперного театра Новосибирска впал в истерику после вопросов журналиста о документах связанных с ремонтом театра.
Новости smi2.ru
Новость и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 11 февраля 2017 г. [06:50]
[06:50] Пресс-секретарь впал в истерику
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[10-02] За перерасход ресурсов по ОДН заплатят управляющие компании Бердска
[06:50] Пресс-секретарь впал в истерику
[10-02] Лыжня России и вечер для всех влюбленных пройдут в Бердске
[10-02] За перерасход ресурсов по ОДН заплатят управляющие компании Бердска
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