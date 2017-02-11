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Пресс-секретарь впал в истерику

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Александр:

Пресс-секретарь оперного театра Новосибирска впал в истерику после вопросов журналиста о документах связанных с ремонтом театра.

Новости smi2.ru

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Новость и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 11 февраля 2017 г. [06:50]

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Курьер.Среда.Бердск

[06:50] Пресс-секретарь впал в истерику

[10-02] Лыжня России и вечер для всех влюбленных пройдут в Бердске

[10-02] За перерасход ресурсов по ОДН заплатят управляющие компании Бердска

Все новости

[06:50] Пресс-секретарь впал в истерику

[10-02] Лыжня России и вечер для всех влюбленных пройдут в Бердске

[10-02] За перерасход ресурсов по ОДН заплатят управляющие компании Бердска


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Погода в Бердске

Днем: -17 C°, ветер: 3.6 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 51%

11 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -18 C°, ветер: 3.1 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 10%, облачность: 59%

12 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -14 C°, ветер: 2.2 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 71%

13 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

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