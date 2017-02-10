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На сайте afishanso.ru вы можете узнать подробную афишу всех событий ближайших выходных.
В субботу, 11 февраля, Бердск вместе со всей страной стартует в рамках всероссийской массовой гонки «Лыжня России-2017». Каждому участника — шапочка и стартовый номер в подарок.
В ГДК Бердска 11 февраля состоится вечер отдыха «Стрела Амура».
В Новосибирске в ДК «Железнодорожников» выступит со своим концертом Диана Арбенина.
Не пропустите премьеры фильмов и спектаклей. В кино покажут фильм «Звонки» и «Дорога чести».
На сайте вы сможете увидеть фотоотчеты с различных культурных, спортивных и других интересных событий. Или присылать свои. В фоторепортаж можно отправлять до 40 снимков. Для рекламодателей предусмотрена возможность разместить баннеры и статьи.
На сайте Афиша есть информация о мероприятиях в других городах — Искитиме, Новосибирске. Вписав в адресную строку www.afishanso.ru, вы попадете на новый сайт, у которого есть второй домен www.afisha-berdsk.ru.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 10 февраля 2017 г. [20:10]
[20:10] Лыжня России и вечер для всех влюбленных пройдут в Бердске
[19:20] За перерасход ресурсов по ОДН заплатят управляющие компании Бердска
[18:00] #пляжнаш: Активисты требуют круглый стол для чиновников и противников застр...
[20:10] Лыжня России и вечер для всех влюбленных пройдут в Бердске
[19:20] За перерасход ресурсов по ОДН заплатят управляющие компании Бердска
[18:00] #пляжнаш: Активисты требуют круглый стол для чиновников и противников застр...
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