В «Курьер. Среда. Бердск» поступают вопросы от бердчан, которые не понимают, как им платить за общедомовые нужды.

— Постановление правительства гласит, что с 1 января 2017 года начисления по ОДН будут входить в содержание жилья. Как видно, это не коснулось жителей УК ПО «Кристалл». Фраза ОДН была заменена на «Коммунальные услуги общественных помещений» и по-прежнему взимается с жильцов. При этом плата за содержание жилья была увеличена на 10%. Хотелось бы знать, как это понимать? — обратилась в редакцию жительница одного из домов в микрорайоне молодежном Бердска.

«Курьер. Среда. Бердск» готовит публикацию на эту тему. Сразу скажем, что понятие ОДН законодательно с начала 2017 года ликвидировано, теперь это называется «потребление ресурсов на общедомовые нужды». Очень похоже на то, что написано в «кристалловской» квитанции.

Руководитель Госжилинспекции Новосибирской области Евгений Пономарев в пятницу, 10 февраля, дал некоторые разъяснения о новом порядке, действительно действующем с 1 января. На пресс-конференции он озвучил первые результаты мониторинга правомерности начисления управляющими компаниями размера платы за содержание общего имущества с учетом коммунальных расходов на ОДН.

— Жители региона, в случае возникновения каких-либо вопросов, связанных со значительным повышением платы, должны обращаться в свою УК, которая обязана предоставить объективные, понятные разъяснения. ГЖИ при этом контролирует деятельность управляющих организаций – если они проигнорируют обращение от собственников, или халатно отнесутся своим обязанностям, то со стороны инспекции последует административное воздействие, – сообщил Пономарёв.

Он потребовал от управляющих компаний активнее разъяснять собственникам квартир выросшие цифры в платежках, чтобы не нагнетать социальную напряженность.

Глава ГЖИ напомнил, что новый порядок начисления платы за ОДН затрагивает многоквартирные дома, которые находятся в управлении УК и ТСЖ. В частности, общедомовые нужды в квитанциях об оплате услуг ЖКХ переместятся из строки коммунальные услуги в строку содержание и ремонт жилого помещения. Кроме того, общедомовые нужды ограничены утвержденными в регионе нормативами.

Раньше в ОДН записывали всю разницу между тем, что дом реально потребил и суммой показателей счетчиков, которые сообщали жильцы. В результате в ОДН попадали и утечки труб в подвалах, и «магнитики» на счетчиках, и умышленное занижение показаний недобросовестными собственниками.

По новым правилам за бесконтрольное потребление сверх нормативов, в том числе за соседей, которые не установили в своих квартирах счетчики, за утечки на сетях и прочее не придется отвечать самим гражданам. Теперь этот вопрос войдет в зону ответственности управляющих организаций.

Плата за ОДН отныне будет рассчитываться, исходя из нормативов, а не из показаний общедомовых счетчиков. Это должно избавит жильцов от необходимости платить за соседей и за плохую работу УК, недосмотревших утечку в подвале.

Всего предусмотрена плата только за три общих ресурса — холодная вода, горячая вода и электроэнергия. В будущем появится и канализование, но пока нет методики расчета.

Как рассказал Евгений Пономарёв, управляющая компания обязана разъяснить каждому собственнику, за что именно он платит и какова методика расчета. Если компания не разъясняет — это повод для обращения в ГЖИ. Пономарёв призвал управляющие компании активнее вести разъяснительную работу, предусмотреть увеличение штата для этого и вывешивать информацию в интернете, вплоть до показаний домовых приборов учета за нынешний и прошедший год.

На вопрос Тайги.инфо, могут ли жильцы повлиять на размер отчислений на общедомовые нужды, Евгений Пономарёв объяснил, что сейчас у собственников нет права снижать нормативы: «Хотя посылы законодательства говорят, что наверно, со временем, мы придем к тому, что раз мы перенесли ОДН из коммунальной услуги, где собственник стоимость не определяет, в услугу жилищную, где собственник голосует на общем собрании, мы как бы подразумевали, что рано или поздно нам все-таки придется эту цифру, которая сейчас нормативно первоначально внесена, решением общего собрания доказать. Доказать собственникам — со стороны управляющей компании. А доказать можно как? Только фактически понесенными затратами».

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