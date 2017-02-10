Председатель общественной организации «Старый Бердск» Галина Новикова и ее соратница Наталья Булавченко вышли с предложением собрать на базе «Курьер. Среда. Бердск» круглый стол по вопросу сохранения пляжа «Старый Бердск» от застройки.

Но до этого они хотели бы объединиться вместе с другими бердчанами, выступившими против застройки побережья. Чтобы вместе продолжить борьбу за последнее в Бердске место отдыха для всей семьи. И, конечно, пригласить ответственных чиновников, экспертов, потенциальных инвесторов, чтобы услышать их точку зрение на будущее побережья Обского моря.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», администрация предлагает изменить территориальную зону пляжа «Старый Бердск», разрешив там строительство гостиницы или санатория. Это позволит повысить инвестиционную привлекательность территории, аргументируют власти. И убеждают, что пляж не пострадает. Но жители относятся к этому проекту с недоверием.

В январе появилась петиция против внесения изменения в карту градостроительного зонирования относительно участка городского пляжа. На вечер 10 февраля ее подписало более 1340 человек.

Вопрос об изменении зоны «Старого Бердска» в срочном порядке сняли с повестки публичных слушаний, намеченных на 1 февраля, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Чиновники отложили на год обсуждение темы после появления в городе протестных настроений. В мэрии, спохватившись, согласились, что вопрос не проработан.

Такое решение принято после закрытого совещание с участием депутатов и вице-мэра Александра Тужика. Народные избранники настояли на том, что сначала жителям нужно рассказать о планах администрации по развитию территории пляжа «Старый Бердск», а затем ставить вопрос об изменении зоны. Это мнение стало решающим, и администрация решила повременить со слушаниями.

Тем временем, на пляже появились домики, о происхождении которых никто не знает. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», общественники обратились в прокуратуру с просьбой проверить законность появления строений. Это, считают они, еще один повод беспокоиться о судьбе побережья, пока свободного для доступа.

Если вы готовы вместе с общественниками отстаивать муниципальный пляж от застройки или же имеете противоположное мнение, звоните по телефону редакции «Курьер. Среда. Бердск»: 8 (383-41) 3-00-10.

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