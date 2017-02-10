Кремль не будет искать новых кандидатов для участия в президентских выборах ради повышения явки. Ставку сделают на старую модель с выдвижением лидеров парламентских партий, рассказали источники РБК.

Старая модель

Администрация президента не намерена уговаривать лидеров думских партий Геннадия Зюганова (КПРФ), Владимира Жириновского (ЛДПР) и Сергея Миронова («Справедливая Россия») отказываться от участия в выборах президента и выставлять взамен себя более молодых и «свежих» кандидатов для повышения интереса к выборам и, соответственно, явки. Об этом рассказали два источника, близких к Кремлю, и подтвердил федеральный чиновник.

«Крестового похода» против лидеров парламентской оппозиции нет и вряд ли будет», — сказал один из собеседников.

В парламентских партиях нет фигур, более известных, чем их лидеры, а значит, любой другой кандидат в случае его выдвижения не привлечет на участки большего количества избирателей, поясняет другой источник, близкий к Кремлю.

Федеральный чиновник сказал, что «бессмысленно требовать от парламентских партий выдвижения новых кандидатов». «Наоборот, пусть участвуют их лидеры», — заявляет он. В КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», продолжает чиновник, отсутствуют другие люди, «которые способны вызвать интерес избирателей и добиться, чтобы результат кандидата был выше результата партии по стране».

Отказ от «нового лица»

Изначально в Кремле допускали возможность привлечения к выборам новых лиц, рассказал собеседник, близкий к администрации президента. Это было актуально еще в конце прошлого года, уточняет он.

Но социологические исследования показали, что из политиков люди знают только Зюганова, Жириновского и Миронова, говорит федеральный чиновник.

Зюганов участвовал в выборах президента четыре раза, постоянно занимая второе место. Жириновский — пять раз, Миронов — два. По итогам кампании 2012 года лидер эсэров получил 3,86% голосов. Жириновский и Зюганов — 6,22 и 17,18% соответственно.

Если не считать глав думских партий и ряда высокопоставленных фигур, таких как, например, министры обороны и иностранных дел Сергей Шойгу и Сергей Лавров, то больше известных гражданам персон нет, констатирует федеральный чиновник. Но возможность выдвижения еще одного «кандидата от власти» не рассматривается, потому что это будет означать распыление ресурсов, уточняет источник, близкий к Кремлю.

Подбора новых электорально значимых кандидатов как способа повышения явки не будет, потому что такие кандидаты отсутствуют, резюмировал федеральный чиновник: «Дискуссии на эту тему [в администрации президента] нет».

В то же время если кто-то из глав думских партий примет решение не выдвигаться на выборы, Кремль не станет его отговаривать — это личный выбор политических сил и их руководителей, добавил собеседник.

Жириновский уже заявил, что намерен участвовать в президентской кампании. Зюганов и Миронов о своих намерениях не объявляли. Источники в обеих партиях ранее говорили РБК, что никаких решений на этот счет пока нет и партийные лидеры будут обсуждать эти вопросы с Кремлем.

Запасной вариант

Новое лицо на выборах, но не от парламентс​ких партий, чье участие будет инициировано властью, появиться все же может, говорит источник, близкий к Кремлю. Но только при условии изменения общественных настроений, добавляет он. «Надо будет посмотреть, как пройдет единый день голосования (региональные выборы в сентябре 2017 года. — РБК), который даст дополнительную картину электоральных предпочтений», — поясняет он, подчеркивая, что по состоянию на сегодняшний день необходимости в поиске новых лиц нет.

На предыдущих выборах 2012 года в качестве «нового лица» выступал предприниматель Михаил Прохоров. Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров говорил в интервью РБК, что Прохоров сыграл тогда положительную роль: «Он дал некоторой группе избирателей надежду, что их голос может быть услышан. Его участие однозначно помогло повысить явку».

В парламентских партиях в настоящее время нет людей, более популярных, чем их лидеры, сказал глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин. Явку же могут повысить политики с узнаваемостью и постоянным электоратом, считает эксперт. По его словам, участие в президентской кампании новых кандидатов от парламентских политических сил, которые вместе с «Яблоком» «выражают пристрастия более 80% избирателей», может создать риск и для самих партий. Если Зюганов не пойдет на выборы, то «новый кандидат от КПРФ может проиграть выборы Жириновскому», уверен эксперт.

Политолог Николай Миронов заявил, что решение Кремля не менять старых парламентских лидеров на выборах выглядит логично, так как в думских партиях нет «пассионариев»: «Политики в думских партиях не самостоятельные независимые фигуры, а функционеры и статисты. Узнаваемость у них крайне низкая, харизмы нет, голоса они не привлекут. Так зачем менять шило на мыло?» — рассуждает эксперт.

Что касается опыта 2012 года, когда в кампании участвовал Прохоров, то тогда была иная ситуация в стране, говорит Миронов. На президентских выборах была сильная протестная мобилизация, а сейчас ее нет, соответственно, нет и потребности в новой фигуре, аккумулирующей протестные голоса.​

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