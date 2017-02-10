От проблемных колодцев и труб в военном городке Бердска отказывается Министерство обороны. О зловонной проблеме жителей домов №4 и 6 по ул. Авиаторов «Курьер. Среда. Бердск» поведал вчера, 9 февраля. Напомним, они написали письмо на имя мэра Евгения Шестернина и начальника управления ЖКХ Владимира Захарова, в котором просят найти хозяев неисправного участка сети, из-за которого их подвалы и дворы заливает фекалиями.

Местные чиновники от ЖКХ объяснили, что проблемные коммуникации принадлежат Министерству обороны. Однако организация, которая занимается поставкой воды и тепла в объекты ведомства и ремонтирует казарменный фонд, утверждает, что военные не должны ремонтировать канализацию в районе улицы Авиаторов.

— По нашей информации, дома строились ООО «Сибирский дом» и подключались к канализационным сетям МУП «КБУ» Бердска, к военным никакого отношения не имели, о чем свидетельствует акт разграничения эксплуатационной ответственности от 6 августа 2013 года между КБУ и «Сибирским домом». Таким образом, канализационные сети находятся в ведении и обслуживании КБУ, — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в главном управлении ЖКХ Минобороны.

В бердском «Комбинате бытовых услуг» пока не готовы ответить на отказ Министерства от участка коммнуникаций, который стал причиной затопления нечистотами дворов в военном городке. Но ресурсники уверяют: они не оставят жителей ул. Авиаторов задыхаться от зловонных испарений.

— Кроме нас, действительно, этого никто не сделает. Поэтому в порядке очередности на ул. Авиаторов приедем, независимо от того, наши или не наши сети. На выходных (11 и 12 февраля — прим. ред.) или на следующей неделе мы приедем, колодцы прочистим и подпор устраним, — заверили «Курьер. Среда. Бердск» в КБУ.

В ближайшее время представитель муниципального предприятия пообещал изучить бумаги и более подробно прокомментировать ситуацию с фекальными потопами в военном городке.

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