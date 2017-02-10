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Молоко подорожает

Производители молока сообщили министерству сельского хозяйства России о возможном повышении цен, передает «Ъ».

Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») в письме к главе Минсельхоза Александру Ткачеву попросил изменить решение Россельхознадзора от 20 января 2017 года, ограничивающее поставки сырого молока из регионов, в которых зарегистрированы болезни крупного рогатого скота.

Ограничения коснулись 25 регионов России, среди которых, к примеру, Татарстан и Ростовская область, входящие в число лидеров по производству сырого молока в стране. Теперь молоко из этих регионов должно перед перевозкой проходить пастеризацию, но у большинства производителей нет необходимого для этого оборудования.

По словам авторов обращения, производителям сырья грозят серьезные убытки или даже закрытие предприятий. Решение Россельхознадзора также вызовет рост цен на молочную продукцию, заявил  исполнительный директор «Союзмолока» Артем Белов.

Новости smi2.ru

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Молоко подорожает

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 10 февраля 2017 г. [16:45]

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