Мэр Бердска Евгений Шестернин на собрании трудовых коллективов 7 февраля поставил основные стратегические задачи на ближайшую пятилетку. По мнению главы, город должен стать производственным и рекреационным центром Новосибирской области.

Чтобы достичь такого результата, в первую очередь необходимо увеличить энергомощности, принять новый генеральный план и сформировать благоприятный инвестиционный и инновационный климат.

— Какие направления надо выбрать? Выбрали те, которые определены государством. Это, например, авиация. И Бердск уже приступил к реализации ряда проектов. В 2016 году в рамках общей концепции самолетостроения в Новосибирской области совместно с институтом авиации им. Чаплыгина завершена передача аэродрома «Бердск-Центральный». Проведена подготовка к следующему этапу — создание испытательной площадки для самолетов малой авиации, — отметил Шестернин.

Участвует Бердск и в импортозамещении. В городе уже работает пилотный цех «Промбиотех», который производит уникальные препараты для агрокомплекса. А на фабрике виниловых обоев «Элизиум» планируют запустить печатную линию для отделки бумаги и картона. Новые производственный цехи открылись и в «Лаборатории современного здоровья». Мэр подчеркнул, что для развития этого направления необходимо продолжать финансирование за счет региональных и федеральных программ.

— Наша задача — продолжить работу по созданию научно-производственного кластера на территории города в целях реализации инновационных проектов в сфере производства медицинских изделий. В период экономических санкций надо также укрепить позиции бердских предприятий в замещении ряда импортных товаров. В частности, обеспечения клиники Мешалкина продукцией отечественного производства.

Евгений Шестернин подчеркнул необходимость развития государственно-частного партнерства. Для этого нужно проанализировать природный и производственный потенциал Бердска.

— Необходимо устранить сдерживающие факторы. Такие как дефицит земли, нехватка энергомощностей.

Для этого власти намерены оценить эффективность использования уже существующих территорий, а также добиться присоединения к Бердску земель Минобороны и части Искитимского района. Кроме того, в планах провести новые электрические сети и построить новые подстанции в районе восточной промышленной зоны.

К числу приоритетных задач глава города также отнес обновление жилого фонда, обустройство туристических зон, улучшение экологической обстановки, борьбу с подтопляемыми территориями, модернизацию складирования бытовых отходов, благоустройство дворов и улиц, ремонт дорог, ликвидацию дефицита общественного транспорта.

Новости smi2.ru