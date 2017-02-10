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Недавно ученые из Европы подсчитали, во сколько обойдется родителям образование детей. Стоимость обучения везде разная. Но вот что интересно, как показали исследования, каждый рубль, вложенный в образование ребенка в детстве, на выходе увеличивается в 18 раз. Поэтому, вложения в образование своих детей — это самые выгодные инвестиции. Единственный минус такого вложения — долгосрочная перспектива. Однако, это стоит того, чтобы подождать результатов. Ведь как говорил Франклин Рузвельт: «Мы не всегда можем сделать будущее лучшим для наших детей, но мы всегда можем их к нему подготовить».
А доказательством результативного образования детей как раз и является тот факт, что современное поколение стало гораздо умнее нас. Это отмечают педагоги, родители и сами дети понимают, что им легче стала даваться школьная программа, а ЕГЭ и поступление в университет перестали пугать. Педагоги считают, что в России уровень образования поднялся в связи с развитием дополнительного образования.
Вы спросите — это мода на качественное дополнительное образование? Несомненно, дополнительное образование стало модным. И этот престиж нужно сохранять, чтобы дети росли разносторонними, умными и талантливыми!
В чем сила дополнительного образования?
Команда ЦРД «Дракоша» считает, что каждый ребенок по природе одаренный. Только не сразу получается раскрыть эту одаренность. Поэтому с первого года обучения в Центре педагоги предлагают детям весь набор дополнительных образовательных услуг. Попробовав ребенка в разных направлениях деятельности, можно делать вывод, что из него можно лепить и чем его можно увлечь.
А увлечься в Центре развития детей «Дракоша» дети могут уже с 8 месяцев! С помощью уникальных программ дополнительного образования ребенок раскроет в полной мере свой потенциал и уверенно заявит о себе миру!
ЦДР «Дракоша», Ленина, 13А Наши телефоны: 2-33-30; 8-913-774-43-00 www.vesberdsk.ru vk.com/luntikberdsk1
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