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По данным синоптиков, в период с 11 по 15 февраля в Новосибирской области ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами воздуха от -33 до -38 градусов.
МЧС России по Новосибирской области рекомендует жителям и автомобилистам региона по возможности отказаться от загородных и дальних поездок на автомобиле без особой необходимости.
— Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением работы транспорта, коммунальных служб, авариями на системах ТЭК, ЖКХ и газоснабжения, ростом количества пожаров и случаев обморожения людей. Источник ЧС – сильные морозы, — сообщили в региональном главке МЧС.
Населению при сильных морозах необходимо воздержаться от длительного пребывания на улице, особенно внимательно следить за детьми.
МЧС советует
Чтобы избежать переохлаждения: одевайтесь многослойно — прослойки воздуха удерживают тепло; носите теплые стельки и шерстяные носки — они впитывают влагу, оставляя ноги сухими; не выходите на мороз без теплых варежек, головного убора и шарфа; необходимы постоянные активные движения.
В случае переохлаждения или обморожения немедленно обращайтесь за медицинской помощью. Первая помощь при обморожении: прежде всего, необходимо согреть обмороженный участок тела; восстановить кровообращение путем постепенного отогревания. Необходимо принять теплые напитки: чай, молоко, бульон. Пострадавший должен находиться в тепле.
Рекомендации при сильных морозах: — быть предельно осторожными в обращении с открытым огнем; — особое внимание уделить печному отоплению и бытовым электроприборам, полностью исключить эксплуатацию неисправного и самодельного оборудования, не перекаливать печи и не перегружать электросеть, а также не оставлять без присмотра включенные электроприборы — по возможности воздержитесь от поездок на личном транспорте, а также на удаленные расстояния.
Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону «101», или в Аварийно-спасательную службу Новосибирской области по номеру: 8-(383) 218-22-32. Экстренный телефон в Бердске — 2-18-18.
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