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Морозы до -40 идут в Бердск

По данным синоптиков, в период с 11 по 15 февраля в Новосибирской области ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами воздуха от -33 до -38 градусов.

МЧС России по Новосибирской области рекомендует жителям и автомобилистам региона по возможности отказаться от загородных и дальних поездок на автомобиле без особой необходимости.

— Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением работы транспорта, коммунальных служб, авариями на системах ТЭК, ЖКХ и газоснабжения, ростом количества пожаров и случаев обморожения людей. Источник ЧС – сильные морозы, — сообщили в региональном главке МЧС.

Населению при сильных морозах необходимо воздержаться от длительного пребывания на улице, особенно внимательно следить за детьми.

МЧС советует

Чтобы избежать переохлаждения: одевайтесь многослойно — прослойки воздуха удерживают тепло; носите теплые стельки и шерстяные носки — они впитывают влагу, оставляя ноги сухими; не выходите на мороз без теплых варежек, головного убора и шарфа; необходимы постоянные активные движения.

В случае переохлаждения или обморожения немедленно обращайтесь за медицинской помощью. Первая помощь при обморожении: прежде всего, необходимо согреть обмороженный участок тела; восстановить кровообращение путем постепенного отогревания. Необходимо принять теплые напитки: чай, молоко, бульон. Пострадавший должен находиться в тепле.

Рекомендации при сильных морозах: — быть предельно осторожными в обращении с открытым огнем; — особое внимание уделить печному отоплению и бытовым электроприборам, полностью исключить эксплуатацию неисправного и самодельного оборудования, не перекаливать печи и не перегружать электросеть, а также не оставлять без присмотра включенные электроприборы — по возможности воздержитесь от поездок на личном транспорте, а также на удаленные расстояния.

Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону «101», или в Аварийно-спасательную службу Новосибирской области по номеру: 8-(383) 218-22-32. Экстренный телефон в Бердске — 2-18-18.

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Морозы до -40 идут в Бердск

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 10 февраля 2017 г. [16:10]

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Курьер.Среда.Бердск

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Погода в Бердске

Днем: -16 C°, ветер: 2.2 м.с.

Облачно, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 19%, облачность: 67%

10 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -17 C°, ветер: 3.6 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 51%

11 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -18 C°, ветер: 3.1 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 10%, облачность: 59%

12 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

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