Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Убили бабушку и внука тридцатью ударами гантелей по голове разбойники в Новосибирске

Прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев 10 февраля утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего Владимира Быцко. Он обвиняется в разбое, совершенном с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего и в убийстве двух лиц, сопряженном с разбоем.

Перед судом также предстанет 31-летний Роман Скуратов, обвиняемый в пособничестве в краже, то есть в содействии совершению тайного хищения чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину с незаконным проникновением в жилище, предоставлением информации, а также заранее обещанное укрывательство преступника и предметов, добытых преступным путем, и заранее обещанный сбыт таких предметов.

По версии следствия, в феврале 2016 года Быцко и Скуратов, испытывающие материальные трудности, договорились о совершении кражи из квартиры ранее знакомой обоим престарелой, проживавшей в одном из многоквартирных домов в Калининском районе Новосибирска.

Через несколько дней Скуратов и Быцко прибыли на автомобиле к дому женщины, где Быцко вышел и направился к ней, а Скуратов должен был ожидать его в условленном месте.

Воспользовавшись доверием престарелой, Быцко зашел в квартиру и хотел было совершить кражу, однако увидел, что в квартире находится молодой человек – 20-летний внук. Быцко решил убить пожилую женщину и её внука, похитить ценные вещи из квартиры. Реализуя задуманное, он взял с пола гантель и нанес ей множественные удары по головам потерпевших.

Затем Быцко, похитив из квартиры ноутбук и мобильный телефон, с места происшествия скрылся на автомобиле под управлением Скуратова. Вырученные от продажи похищенного имущества денежные средства в размере 6 тыс. рублей злоумышленники поделили поровну.

От полученных травм головы молодой человек скончался на месте происшествия. Женщина была доставлена в больницу, где скончалась, не приходя в сознание.

Уголовный закон за совершенное преступлений, совершенных Быцко, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы. Дело рассмотрит по существу Новосибирский областной суд.

Уголовное дело расследовал Следственный комитет. Как рассказала в пятницу, 10 февраля, старший помощник руководителя регионального управления СКР по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова, погибшая старушка знала одного из злоумышленников. Поэтому именно он и пошел в квартиру, а второй остался ждать в машине.

— Когда мужчина зашел в квартиру к пожилой женщине и уже собирался похитить ценные вещи, неожиданно из комнаты вышел 20-летний внук. Тогда злоумышленник взял с пола гантель и нанес хозяйке квартиры не менее 5 ударов по голове, а ее внуку не менее 30, — сообщила подробности Кулешова.

В ходе предварительного расследования вину в совершении преступлений обвиняемые признали полностью. Теперь слово за судом.

Новости smi2.ru

  • Юрий Скуратов: большинство друзей Листьева проявили малодушие (4)
  • Этническая группировка отомстила за тюремный срок брата и убила жителя Искитима (5)
  • Экспертиза: найденная на месте убийства в Бердске гильза стреляна из ружья Андрея Гребе (11)
  • Шок: Мать убила новорожденного сына в поезде, пытаясь спустить тело в унитаз (8)
  • Школьница из-за 5 тысяч рублей убила свою бабушку в Искитиме (41)
Убили бабушку и внука тридцатью ударами гантелей по голове разбойники в Новосибирске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 10 февраля 2017 г. [15:55]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[19:20] За перерасход ресурсов по ОДН заплатят управляющие компании Бердска

[18:00] #пляжнаш: Активисты требуют круглый стол для чиновников и противников застр...

[17:15] Коней на переправе не меняют

Все новости

[19:20] За перерасход ресурсов по ОДН заплатят управляющие компании Бердска

[18:00] #пляжнаш: Активисты требуют круглый стол для чиновников и противников застр...

[17:15] Коней на переправе не меняют


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -16 C°, ветер: 2.2 м.с.

Облачно, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 19%, облачность: 67%

10 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -17 C°, ветер: 3.6 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 51%

11 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -18 C°, ветер: 3.1 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 10%, облачность: 59%

12 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: