Прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев 10 февраля утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего Владимира Быцко. Он обвиняется в разбое, совершенном с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего и в убийстве двух лиц, сопряженном с разбоем.

Перед судом также предстанет 31-летний Роман Скуратов, обвиняемый в пособничестве в краже, то есть в содействии совершению тайного хищения чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину с незаконным проникновением в жилище, предоставлением информации, а также заранее обещанное укрывательство преступника и предметов, добытых преступным путем, и заранее обещанный сбыт таких предметов.

По версии следствия, в феврале 2016 года Быцко и Скуратов, испытывающие материальные трудности, договорились о совершении кражи из квартиры ранее знакомой обоим престарелой, проживавшей в одном из многоквартирных домов в Калининском районе Новосибирска.

Через несколько дней Скуратов и Быцко прибыли на автомобиле к дому женщины, где Быцко вышел и направился к ней, а Скуратов должен был ожидать его в условленном месте.

Воспользовавшись доверием престарелой, Быцко зашел в квартиру и хотел было совершить кражу, однако увидел, что в квартире находится молодой человек – 20-летний внук. Быцко решил убить пожилую женщину и её внука, похитить ценные вещи из квартиры. Реализуя задуманное, он взял с пола гантель и нанес ей множественные удары по головам потерпевших.

Затем Быцко, похитив из квартиры ноутбук и мобильный телефон, с места происшествия скрылся на автомобиле под управлением Скуратова. Вырученные от продажи похищенного имущества денежные средства в размере 6 тыс. рублей злоумышленники поделили поровну.

От полученных травм головы молодой человек скончался на месте происшествия. Женщина была доставлена в больницу, где скончалась, не приходя в сознание.

Уголовный закон за совершенное преступлений, совершенных Быцко, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы. Дело рассмотрит по существу Новосибирский областной суд.

Уголовное дело расследовал Следственный комитет. Как рассказала в пятницу, 10 февраля, старший помощник руководителя регионального управления СКР по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова, погибшая старушка знала одного из злоумышленников. Поэтому именно он и пошел в квартиру, а второй остался ждать в машине.

— Когда мужчина зашел в квартиру к пожилой женщине и уже собирался похитить ценные вещи, неожиданно из комнаты вышел 20-летний внук. Тогда злоумышленник взял с пола гантель и нанес хозяйке квартиры не менее 5 ударов по голове, а ее внуку не менее 30, — сообщила подробности Кулешова.

В ходе предварительного расследования вину в совершении преступлений обвиняемые признали полностью. Теперь слово за судом.

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