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Присылайте селфи с мамой и поздравляйте ее с праздником!

Друзья, предлагаем сделать своим мамам приятный сюрприз! Отправьте нам фото с мамой и подарите самым родным газету с фотопроектом. В этом году мы уже организовывали такой проект, и он прошел на ура. Счастливые и улыбчивые фотографии детей вместе с мамами стали хорошим подарком к 8 Марта.

Мы решили запустить акцию «Селфи с мамой» и в 2017 году. Газета с фотографиями выйдет в день 8 Марта, как раз к празднику! Чтобы участвовать в проекте, вам нужно выслать фото с мамой нам на почту bkurer@mail.ru с пометкой «Селфи с мамой», обязательно с указанием имени мамы (можно с фамилией) и детей.

Новости smi2.ru

  • Селфи с мамами опубликованы в газете «Курьер. Среда. Бердск» (5)
  • Завершается акция «Селфи с мамой» в «Курьер. Среда. Бердск» (17)
  • Фотоальбом: С днем рождения, именинники февраля! (2)
  • Фотоальбом: С днем рождения, именинники сентября! (1)
  • Фотоальбом: С днем рождения, именинники октября! (0)

Присылайте селфи с мамой и поздравляйте ее с праздником!

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 10 февраля 2017 г. [15:50]

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Курьер.Среда.Бердск

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Погода в Бердске

Днем: -16 C°, ветер: 2.2 м.с.

Облачно, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 19%, облачность: 67%

10 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -17 C°, ветер: 3.6 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 51%

11 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -18 C°, ветер: 3.1 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 10%, облачность: 59%

12 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

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