Судьба религиозной одежды в школе решится в СПЧ. В конце февраля Совет по правам человека обсудит его с представителями конфессий. Об этом «Коммерсантъ FM» сообщил член СПЧ Евгений Бобров.

По словам правозащитника, вопрос хиджабов и кип в учебных заведениях сегодня стоит очень остро, но носит «скрытый» характер. Стоит ли менять федеральное законодательство? В этом нет необходимости, считает Евгений Бобров.

«У нас светское государство. С другой стороны, каждый имеет право на свободу вероисповедания, свободу совести. Хотелось бы урегулировать этот вопрос законодательно. Если кто-то не будет его соблюдать, то это станет нарушением и повлечет за собой ответственность. Можно было бы в федеральном законе об образовании прописать такую норму. Сейчас авторы инициативы хотят, чтобы было регламентировано ношение хиджаба, а в дальнейшем еще что-то понадобится, — пояснил он. — С другой стороны, у нас федеративное государство, и можно позволить мусульманским республикам самим эти вопросы урегулировать. Но тогда получается, что мы отпускаем проблему в свободное плавание, и это нарушает единство правового пространства. Если предоставить относительную свободу творчества регионам, то это более гибкий вариант, и, наверное, он имеет право на существование».

Тему ношения религиозной одежды в школе недавно подняла министр образования Ольга Васильева. Она поддержала запрет мордовского суда на ношение платков, заявив, что в России светское образование. Глава Чечни Рамзан Кадыров не остался в стороне и осудил высказывания Васильевой.

«Платок не атрибутика, а важная часть одежды мусульманки, носить которую предписано всевышним Аллахом и пророком. Васильева вправе высказывать свое личное убеждение, но оно остается ее мнением и не принимает силу закона. Вызывает удивление, что министр вместо того, чтобы поправить местных руководителей, свое личное убеждение навязывает миллионам граждан. Мои три дочери учатся в школе, носят хиджаб, имеют отличные оценки. Ольга Васильева требует, чтобы они сняли платки. Девочки этого никогда не сделают. Я должен их забрать из школы и вместе с ними искать место, где позволят девочкам быть мусульманками».

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что сейчас президент не хотел бы участвовать в обсуждении религиозной одежды. Однако время пришло, считает политолог Дмитрий Орешкин.

«По мере того, как люди начинают чувствовать себя свободней, вопросы, которые советским людям казались пустыми, приобретают все большее значение. Кремль старается не брать на себя много в этих коллизиях. Но есть большие охотники этим заняться среди представителей той или иной конфессии. Они давят через свои институты на лиц, принимающих политические решения. Центр должен решать эти проблемы, которые он не хочет решать. Самое разумное в этой ситуации — делегировать ответственность в регионы, пусть они отвечают», — отметил он.

По данным ВЦИОМ, 47% россиян не возражают против ношения хиджабов в школах.

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