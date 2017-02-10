В Санкт-Петербург из Серпухов привезут икону Божьей матери «Неупиваемая Чаша». По этому поводу в субботу, 11 февраля, состоится общегородской трезвеннический крестный ход с чудотворной иконой.

Крестный ход проводится традиционно накануне Масленицы в преддверии Великого поста и является возрождением традиции проведения дореволюционных трезвеннических массовых крестных ходов, собиравших тысячи участников. В 2016 году в молитвенном шествии приняло участие около 700 человек, сообщает портал antinarco.org.

Чудотворная святыня не первый раз посещает Санкт-Петербург. Прибытие «Неупиваемой Чаши» всегда привлекает большой поток верующих, не только тех, кого так или иначе коснулись пьянство и наркомания.

В молитвенном шествии примут участие духовенство, трезвеннические общины России, представители государственных организаций, работники социальных учреждений, молодежь, а также все, кто понимает, что сильная Россия должна быть трезвой, сообщают организаторы.

После завершения крестного хода состоится соборный молебен «О трезвом возрождении России». Мероприятие согласовано с администрацией Московского района Петербурга.

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