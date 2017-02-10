Искусственное кормление — всегда испытание для мам. Сухие смеси, призванные заменить материнское молоко, стоят от 500 рублей. Хватает одной баночки на несколько дней. Поэтому государство поддерживает родительниц, которые не могут позволить себе такие траты.

О том, что бердские малыши уже два месяца живут без государственного довольствия, в «Курьер. Среда. Бердск» несколько дней назад написала Лариса Пономарева: «Можно узнать, когда будет выдано детское питание? Уже задерживают второй месяц!», — сообщает обеспокоенная читательница.

В муниципальных учреждениях, которые работают с социально незащищенными слоями населения, не знают, насколько исправно продовольствие доходит до маленьких получателей. «Мы этим не занимаемся», — разводят руками в отделе соцобслуживания администрации Бердска. Не смогли прояснить ситуации и в «Комплексном центре социального обслуживания населения». По словам директора Анны Владимировой, специалисты учреждения лишь выдают справки о том, что семья малообеспеченная. С этой бумагой мамы могут рассчитывать на бесплатное питание для своих чад. Только с января 2016 года в КЦСОН выдали 194 таких подтверждения.

В горбольнице Бердска, которая заказывает и выдает бесплатные наборы питания нуждающимся детям, сообщение бердчанки не подтвердили. По словам главного врача Юрия Краморова, ни от родителей, ни от подчиненных ему такая информация не поступала.

— Такого быть не может. Ко мне никакие жалобы не поступали о том, чтобы кто-то чего-то не получил, — заверил «Курьер. Среда. Бердск» Юрий Николаевич.

Кто может получать бесплатное питание? «Полноценным питанием обеспечиваются следующие категории детей: 1) дети первого и второго года жизни из малоимущей семьи, среднедушевой доход которой ниже величины прожиточного минимума, установленной на территории Новосибирской области, и признанной малоимущей в порядке, установленном действующим законодательством; 2) дети-инвалиды первого и второго года жизни; 3) дети первого и второго года жизни, находящиеся под опекой; 4) дети первого и второго года жизни из многодетных и приемных семей; 5) дети первого и второго года жизни из семей, состоящих из одного родителя; 6) дети первого и второго года жизни, рожденные от ВИЧ-положительных матерей; 7) дети третьего года жизни по медицинским показаниям: анемия при уровне гемоглобина ниже 110 г/л и (или) сывороточного железа ниже 10 мкмоль/л; гипотрофия при дефиците массы тела от 10 процентов и выше, масса тела ниже на одно стандартное отклонение и более от возрастной нормы», — говорится в постановлении правительства региона от 20.04.2015 №147-п .

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