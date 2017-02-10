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Для клиентов РОСГОССТРАХа приготовлено 30 тысяч доз иммуноглобулина

В преддверии пика весенней активизации этих опасных паразитов партнер компании произвел закупку более 30 тысяч доз иммуноглобулина. «В среднем на одного взрослого человека в зависимости от массы тела вводится при экстренной иммунопрофилактики 7 доз иммуноглобулина, — пояснила начальник отдела ДМС филиала компании РОСГОССТРАХ в Новосибирской области Анна Киселева. — К началу весеннего сезона препарат будет находиться во всех центрах иммунопрофилактики, а его наличие будет контролироваться вплоть до наступления зимы». Новосибирская область находится в числе регионов, в которых ежегодно фиксируются наибольшее количество случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Страховой полис РОСГОССТРАХ «РГС Защита от клеща» предусматривает оказание медицинской помощи застрахованным, пострадавшим от укусов клещей — переносчиков опасных болезней. Помимо экстренной профилактической иммунизации при укусе насекомого также предусмотрены его удаление и дальнейшее лабораторное исследование на вирулентность, консультация врача-инфекциониста, исследование крови клиента на зараженность клещевым боррелиозом, а при обнаружении заболевания — проведение курса антибиотикотерапии. В случае заболевания клещевым энцефалитом или болезнью Лайма пострадавшему от укуса клеща клиенту будет организовано квалифицированное стационарное лечение в медицинском учреждении. В 2016 году более 160 тыс. граждан в Новосибирской области выбрали программу защиты от укусов клеща от компании РОСГОССТРАХе. Из них медицинскими услугами воспользовалось 5,5 тыс. человек.

Новости smi2.ru

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 10 февраля 2017 г. [14:55]

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Курьер.Среда.Бердск

[14:55] Для клиентов РОСГОССТРАХа приготовлено 30 тысяч доз иммуноглобулина

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[14:15] Суд: Превысила полномочия при заключении концессии с «Багирой-М» мэрия Берд...


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