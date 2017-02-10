Житель Новосибирской области записал обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой вновь разрешить продажу в аптеках спиртосодержащих жидкостей. В размещенном на Youtube ролике он обещает голосовать за него и «друга его… Медведева», если «фунфырики вернутся».

Автор обращения представляется жителем Тогучинского района Димкой Буханисовым (Беляшом), поясняя, что у него нет ни матери, ни отца, а «только жена» Анна.

«Владимир Владимирович Путин! Я тебя прошу, пожалуйста, сделай обратно, чтобы эти фунфырики были. Прошу тебя, родной, прошу, прошу. Даже могу покреститься. Пожалуйста, пусть фунфырики обратно вернутся!» — умоляет Беляш. Фунфырик — это небольшая бутылка алкоголя или спиртосодержащей жидкости, чаще всего так называют аптечные настойки.

По мнению тогучинца, нужно отделять «Боярку» (средство для ванн «Боярышник» — алкогольный суррогат, от которого в декабре скончались более 70 человек в Иркутской области) от «фунфыриков», в частности, «Витасепта» (антисептика, применяемого для дезинфекции кожи рук).

Если настойки вернутся в аптеки, Беляш обещает и дальше поддерживать руководство страны. «Я за тебя буду и дальше голосовать, чтобы ты у нас и был. И за твоего друга… как его звали? За Медведева. А Медведеву привет от Беляша», — неожиданно заканчивает свое обращение житель Новосибирской области.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», запрет на продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей ввели после событий в Иркутске, где в декабре 2016 года получили смертельное отравление «Боярышником» 77 человек, в состав которого входил ядовитый метиловый спирт.

Видео youtube.com

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