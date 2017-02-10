Седьмой апелляционный арбитражный суд Томска опубликовал полный текст постановления о признании бердской концессии недействительной. В документе разъяснено, почему сделка между администрацией Бердска и «Багирой-М» о передаче котельных и сетей на 25 лет необходимо считать ничтожной.

Концессия, напомним, была заключена в 2015 году и.о. главы Бердска Андреем Михайловым. По условиям соглашения, концессионер в лице «Багиры-М» должен был не просто модернизировать теплоэнергетический комплекс, но и рассчитаться с долгами Комбината бытовых услуг, а также предоставить инвестиционный план. Два последних условия не были соблюдены в установленные сроки. И новый мэр Бердска Евгений Шестернин в декабре 2015 года объявил о расторжении соглашения.

В мае 2016-го иск о признании концессии недействительной поступил в новосибирский арбитражный суд. Через несколько месяцев процесса суд отклонил исковые требования администрации, признав концессию действительной. Но мэрия обжаловала вердикт.

Главным доводом в пользу расторжения соглашения юристы администрации назвали отсутствие одобрения концессии с «Багирой-М» со стороны депутатов. Кроме того, необходимого разрешения не поступало от ФАС. А само соглашение не соответствует установленной законом формой.

Эти же требования поддержал КБУ, добавив, что «соглашение заключено без предварительного согласия и не уполномоченными на то лицами».

И лишь Совет депутатов, как третье лицо, возражал против отмены концессии. Но тут следует оговориться, что представителем горсовета в суде была бывший депутат Нина Железняк. В администрации Бердска ее подозревают в связях с «Багирой-М» и в действиях, направленных на защиту концессионера, а не жителей.

В мотивировочной части решения апелляционный суд согласился с доводами истца и КБУ и добавил, что «администрация города Бердска не обладала полномочиями на представление муниципального имущества в концессию».

Вот выдержка из решения, которую «Курьер. Среда. Бердск» считает необходимым процитировать дословно:

— Вывод суда первой инстанции, что концессионное соглашение заключено органом, уполномоченным действовать от имени муниципального образования, при этом на момент заключения концессионного соглашения полномочиями на согласование передачи имущество в концессию Совет депутатов города Бердска не обладал, является ошибочным и основан на неверном толковании норм материального права. Кроме того, судом первой инстанции не учтено, что в силу ст. 5 Федерального закона «О концессионных соглашениях» концедентом по концессионному соглашению является муниципальное образование, от имени которого выступает орган местного самоуправления. В настоящем случае концессионное соглашение заключено со стороны концедента не муниципальным образованием города Бердска, а администрацией г. города Бердска. В соответствии со ст. 36 Устава города Бердска к полномочиям администрации города Бердска относится: 2) владение, пользование и распоряжение от имени муниципального образования имущества находящегося в муниципальной собственности города Бердска в порядке, определяемом Советом депутатов города Бердска. В подпункте «а» п.7.1. части 7 раздела 1 Основные положения по управлению и распоряжению муниципальным имуществом г. Бердска» указано: к полномочиям Администрации отнесено управление и распоряжение муниципальным имуществом в соответствии с настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами, включающее в себя: — учет муниципального имущества и ведение Реестра муниципального имущества города Бердска; — управление и распоряжение в пределах своей компетенции имуществом муниципальных предприятий и учреждений; — управление и распоряжение в пределах своей компетенции находящимися в муниципальной собственности акциями (долями) в уставных капиталах хозяйственных обществ; — управление имуществом, входящим в состав муниципальной казны; — защита права собственности. Согласно ст. 27 Устава города Бердска (в редакции по состоянию на 20.08.2015г.) к полномочиям Совета депутатов относиться: 26) согласование приобретения в муниципальную собственность, отчуждение, залога, сдачи в аренду и концессию имущества, находящегося в муниципальной 13 собственности, в случаях, установленных порядком управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Бердска. Схожие положения в отношении Совета депутатов содержится в подп. «л» п. 6.1 ч. 6 раздела 1. Основных положений по управлению и распоряжению муниципальным имуществом г. Бердска, утвержденных решением Совета депутатов г. Бердска от 13 ноября 2014г. № 552. На основании вышеизложенного, коллегия судей считает, что при заключении концессионного соглашения 08.09.2015 администрации города Бердска вышла за пределы установленной для нее специальной правоспособности, что противоречит правилам статьи 49 Гражданского кодекса Российской Федерации и в соответствии со статьей 168 названного Кодекса является основанием для признания такой сделки не соответствующей закону — ничтожной.

Также суд указывает на обременение имущества КБУ из-за кредиторских долгов, в следствие чего некоторые объекты ТЭК не могли быть переданы концессионеру.

Кроме того, суд апелляционной инстанции сделал вывод о «превышении полномочий» администрацией Бердска при подписании концессионного соглашения. Камень в огород «михайловской» команды прилетел и со стороны областников. На днях губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий публично раскритиковал действия бердской администрации в концессионном вопросе:

— Сегодня Евгений Анатольевич (Шестернин — глава Бердска) так со вздохом говорит: «Наконец-то закончились судебные разбирательства». А я вспоминаю 2015 год. Мы тогда приехали всем правительством к вам, в Бердск, и рассмотрели ряд хозяйственных вопросов, в том числе и о концессии. И нам так вдохновенно о ней доложил министр ЖКХ области, другой, правда, но какая разница! (имеется в виду Денис Вершинин — прим. ред.). Что, мол, вот, разработали концессию, идеальный вариант, правильный вариант. Тогда встает руководить мэрии то же самое подтверждает (и.о. главы Андрей Михайлов), депутатский корпус тоже подтверждает. А сегодня с радостью: «Наконец-таки освободились от «Багиры-М»! К чему такие шараханья по два-три года? Некомпетентность. И некомпетентность правительства… Это не только наша стезя.

Понесут ли ответственные лица наказание за неправомерное заключение концессионного соглашения? Говорить пока рано. Решение в законную силу не вступило и будет обжаловано «Багирой-М».

Новости smi2.ru