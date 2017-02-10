В субботу, 11 февраля, Бердск вместе со всей страной стартует в рамках всероссийской массовой гонки «Лыжня России-2017».Впрочем, в некоторых регионах и даже районах Новосибирской области старты отменили или перенесли из-за морозов.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в городском отделе физкультуры и спорта, «матч состоится при любой погоде». Во всяком случае на 14.30 пятницы, 10 февраля, распоряжения об отмене или переносе гонок не поступало. Как и ограничений по возрасту или сокращения дистанций.

В Бердск традиционно приезжают лыжники из Искитима, Академгородка, Оби. В этом году на открытие стартов на лыжной базе «Метелица» планируется визит губернатора Новосибирской области Владимира городецкого и других высоких гостей.

В бердском ОФКиС полагают, что мороз не сможет существенно повлиять на массовость «Лыжни России». Во всяком случае, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», город приготовил для участников около 1500 фирменных шапочек. Они достанутся в подарок всем, кто пройдет дистанцию.

Стоит напомнить, что открытие нынешнего лыжного сезона состоялось при температуре -26 градусов.

По данным синоптиков, в субботу, 11 февраля, произойдет резкое понижение температуры воздуха днем до -22, ночью до 26 градусов ниже нуля. В воскресенье обещают усиление мороза. Днем будет минус 25, ночью — до -31.

Программа гонки «Лыжня России-2017» в Бердске:

10:00 – 13:20 — регистрация участников; 11:10 – старт для детей 8-10 лет (2000 м); 11:20 – старт для семей (1000 м); 11:45 – торжественное открытие соревнований; 12:00 – старт для детей 7 лет и младше (500 м); 12:10 – VIP-забег (2000 м); 12:20 – старт для женщин и мужчин 1998 г.р. и старше (10 км); 12.30 – старт для мужчин 1999 г.р. и младше (5000 м); 12:35 – старт для женщин 1999 г.р. и младше (5000 м); 13:00 – массовый старт для всех желающих (3000 м); 13:20 – старт для участников старшего возраста женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет и старше — 2000 м; 13:40 – старт для людей с ограниченными возможностями (500 м).

Награждение

По результатам гонки отдельно среди женщин и мужчин от департамента физкультуры и спорта Новосибирской области грамотами (за 1-6 места) и медалями (за 1,2,3 места) награждаются участники в возрастных категориях: — 1999 г .р. и моложе; — 1998 г. р. и старше; VIP.

По результатам гонки отдельно среди мальчиков и девочек от отдела физической культуры и спорта Бердска медалями (за 1, 2, 3 места) и грамотами (за 1, 2, 3 места) награждаются участники в возрастной категории: 8-10 лет.

В остальных стартах победители не определяются. Все участники в возрастной категории детей 7 лет и младше, дети в составе заезда семей получают сладкий приз.

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