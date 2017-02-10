Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

За стену на границе с Мексикой Вашингтон заплатит $21,6 млрд

Строительство стены на границе с Мексикой обойдется США в $21,6 млрд, передает Reuters со ссылкой на доклад министерства внутренней безопасности (МВБ).

Отмечается, что пограничный комплекс длиной в 2 тыс. км будет представлять собой систему стен и заборов.

Строительство пограничного сооружения планируется завершить к 2021 году, предает Газета.ру.

Ранее секретарь национальной безопасности США Джон Келли заявил, что строительство стены на границе с Мексикой будет завершено в течение ближайших двух лет.

Новости smi2.ru

  • Трамп построит стену на границе США и Мексики (0)
  • Штатного психиатра хотят пригласить в Белый дом (1)
  • Чем надо думать, направляя горки в снежное ограждение­?! (1)
  • Холодная война: популярность России снизилась в США до уровня 1986 года (6)
  • ФСБ и ГРУ попали под санкции США (0)
За стену на границе с Мексикой Вашингтон заплатит $21,6 млрд

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 10 февраля 2017 г. [13:20]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[14:55] Для клиентов РОСГОССТРАХа приготовлено 30 тысяч доз иммуноглобулина

[14:45] «Вернуть фунфырики» со слезами просит Путина житель Новосибирской области

[14:15] Суд: Превысила полномочия при заключении концессии с «Багирой-М» мэрия Берд...

Все новости

[14:55] Для клиентов РОСГОССТРАХа приготовлено 30 тысяч доз иммуноглобулина

[14:45] «Вернуть фунфырики» со слезами просит Путина житель Новосибирской области

[14:15] Суд: Превысила полномочия при заключении концессии с «Багирой-М» мэрия Берд...


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -16 C°, ветер: 2.2 м.с.

Облачно, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 19%, облачность: 67%

10 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -17 C°, ветер: 3.6 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 51%

11 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -18 C°, ветер: 3.1 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 10%, облачность: 59%

12 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: