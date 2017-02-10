USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Строительство стены на границе с Мексикой обойдется США в $21,6 млрд, передает Reuters со ссылкой на доклад министерства внутренней безопасности (МВБ).
Отмечается, что пограничный комплекс длиной в 2 тыс. км будет представлять собой систему стен и заборов.
Строительство пограничного сооружения планируется завершить к 2021 году, предает Газета.ру.
Ранее секретарь национальной безопасности США Джон Келли заявил, что строительство стены на границе с Мексикой будет завершено в течение ближайших двух лет.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 10 февраля 2017 г. [13:20]
[14:55] Для клиентов РОСГОССТРАХа приготовлено 30 тысяч доз иммуноглобулина
[14:45] «Вернуть фунфырики» со слезами просит Путина житель Новосибирской области
[14:15] Суд: Превысила полномочия при заключении концессии с «Багирой-М» мэрия Берд...
[14:55] Для клиентов РОСГОССТРАХа приготовлено 30 тысяч доз иммуноглобулина
[14:45] «Вернуть фунфырики» со слезами просит Путина житель Новосибирской области
[14:15] Суд: Превысила полномочия при заключении концессии с «Багирой-М» мэрия Берд...
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -16 C°, ветер: 2.2 м.с.
Облачно, ветер: южный, юго-восточный
|
Днем: -17 C°, ветер: 3.6 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: южный
|
Днем: -18 C°, ветер: 3.1 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: южный