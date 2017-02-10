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Развитие человека начинается с его первых лет жизни. Сознательные родители задумываются, с какого возраста и на какие занятия может ходить их ребенок. Мы исследовали кружки и центры детского развития, которые принимают ребятишек с 2 лет и младше.
Если вашему малышу 2 года, он уже может посещать класс развития «Я сам», обучаться первым па в танце, живописи, иностранному языку, игре в шахматы, боевым искусствам. И многому другому. Знакомьтесь и записывайтесь:
Школа танца Parallel’
Детская хореография с 3-4 лет Break dance с 3-4 лет Pole Dance kids с 5 лет Эстрадный танец с 5 лет Мама + малыш vk.com/parallelschool parallel.vesberdsk.ru Студия танца Parallel’ Бердск, Боровая 4/6 8-923-239-7690
Центр детского развития «Дракоша»
Монтесори от 10 месяцев до 2 лет «Я сам» с 2-3 лет Игровая хореография с 3 лет ИЗО студия с 3 лет Игровой английский с 3 лет vk.com/luntikberdsk1 drakosha.vesberdsk.ru 2-33-30; 8-913-774-43-00 , ул. Ленина, 13А
Школа танцев Exclusive
Современный танец с 2,5 лет Акробатика с 2,5 лет Игровой танец с 2,5 лет vk.com/exclusivedanza Ленина 94, 4этаж 8-953-88-11-007
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 10 февраля 2017 г. [13:15]
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[14:55] Для клиентов РОСГОССТРАХа приготовлено 30 тысяч доз иммуноглобулина
[14:45] «Вернуть фунфырики» со слезами просит Путина житель Новосибирской области
[14:15] Суд: Превысила полномочия при заключении концессии с «Багирой-М» мэрия Берд...
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