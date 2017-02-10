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СК закрыл одно из уголовных дел новосибирского экс-губернатора Юрченко

Пятое управление СКР закрыло одно из уголовных дел в отношении бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко — о превышении полномочий при переводе земель обороны в статус сельскохозяйственных. Дело прекращено 3 февраля с формулировкой «за отсутствием состава преступления». Об этом «Ъ-Сибирь» сообщили в силовых ведомствах, отметив, что законность прекращения дела проверит прокуратура. Это уголовное дело в отношении Василия Юрченко было возбуждено осенью 2014 года.

Согласно материалам расследования, в мае 2012 года глава региона Василий Юрченко издал распоряжение о переводе участка, который Новосибирский опытный завод измерительных приборов (НОЗИП) использовал для испытаний боеприпасов, из земли обороны и безопасности в категорию сельскохозяйственной.

Следственные органы квалифицировали это как превышение должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ), поскольку менять статус земель, указывается в деле, может только федеральное правительство. Как считают в правоохранительных органах, распоряжение Василия Юрченко «повлекло нарушение охраняемых законом интересов государства в сфере обороноспособности страны». Кроме того, по подсчетам следствия, ущерб на сумму 12 млн руб. был причинен сельхозфирме, которая по договору с полигоном выращивала фуражную пшеницу для его нужд. Обвинение господину Юрченко не предъявлено.

В Центральном райсуде Новосибирска слушается еще одно дело в отношении экс-губернатора – о превышение полномочий по продаже имущественного комплекса, в результате чего, как полагает следствие, областному бюджету нанесен ущерб в размере около 17 млн руб. Адвокаты Василия Юрченко полагают, что оно с большой долей вероятности тоже будет закрыто, поскольку в ходе допроса свидетелей озвучены доказательства невиновности подзащитного.

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СК закрыл одно из уголовных дел новосибирского экс-губернатора Юрченко

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 10 февраля 2017 г. [13:00]

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Курьер.Среда.Бердск

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