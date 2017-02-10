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Бердские волонтеры взяли в руки лопаты, чтобы помочь одиноким старикам избежать потопа по весне. Современные «тимуровцы» с начала января помогли уже 12 бердчанам, которые сами не в состоянии расчистить дворы и канавы от снега.
Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела по делам молодежи Татьяна Лильбок, члены волонтерского корпуса при ОДМ уже не первый год берутся помогать бабушкам и дедушкам. Среди волонтеров — молодые люди 15-16 лет, а так же студенты вузов и сузов.
— Человек 30 при ОДМ. И в каждой школе города от 20 до 30 человек есть своих волонтеров, — отметила Лильбок. — Отряд большой.
По словам Татьяны Михайловны, присоединиться к волонтерской борьбе со снегом может любой. Только необходимо брать свой инвентарь — лопаты.
Волонтеры выезжают по заявкам. Но поставить такую работу «на поток» достаточно тяжело, так как ресурсы ребят все же ограничены, да и учеба не ждет.
В следующем году в Бердске может появиться свое отделение движения «Снежный десант». Пока такие отряды десантируются только в сельских районах, где нет своих волонтерских корпусов и где проблема подтопления стоит особенно остро. Юные «десантники» на некоторое время приезжают в села и деревни области и планомерно очищают улицы и дома от снега. Проживание и питание все это время им оплачивают из бюджета. Каким образом будет поддерживаться деятельность бердского «Снежного десанта», пока неизвестно.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 10 февраля 2017 г. [12:45]
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