Бердские волонтеры взяли в руки лопаты, чтобы помочь одиноким старикам избежать потопа по весне. Современные «тимуровцы» с начала января помогли уже 12 бердчанам, которые сами не в состоянии расчистить дворы и канавы от снега.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела по делам молодежи Татьяна Лильбок, члены волонтерского корпуса при ОДМ уже не первый год берутся помогать бабушкам и дедушкам. Среди волонтеров — молодые люди 15-16 лет, а так же студенты вузов и сузов.

— Человек 30 при ОДМ. И в каждой школе города от 20 до 30 человек есть своих волонтеров, — отметила Лильбок. — Отряд большой.

По словам Татьяны Михайловны, присоединиться к волонтерской борьбе со снегом может любой. Только необходимо брать свой инвентарь — лопаты.

Волонтеры выезжают по заявкам. Но поставить такую работу «на поток» достаточно тяжело, так как ресурсы ребят все же ограничены, да и учеба не ждет.

В следующем году в Бердске может появиться свое отделение движения «Снежный десант». Пока такие отряды десантируются только в сельских районах, где нет своих волонтерских корпусов и где проблема подтопления стоит особенно остро. Юные «десантники» на некоторое время приезжают в села и деревни области и планомерно очищают улицы и дома от снега. Проживание и питание все это время им оплачивают из бюджета. Каким образом будет поддерживаться деятельность бердского «Снежного десанта», пока неизвестно.

Новости smi2.ru