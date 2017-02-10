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40-летнему жителю Новокузнецка, обвиняемому в убийстве 12-летней девочки, которая была сброшена в заброшенную шахту живой после изнасилования, грозит еще одно уголовное дело. На этот раз за сопротивление полицейским.
Источник в правоохранительных органах, а также соседи обвиняемого подтвердили, что при задержании мужчина начал отстреливаться из ружья, имеющегося у него в доме, передает «Город новостей».
В ходе перестрелки никто из полицейских не пострадал, потому что стрельба подозреваемого, а ныне обвиняемого в убийстве школьницы, была беспорядочной. Он не целился в конкретных людей или не мог прицелиться, потому что был пьян. Тем не менее, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела за применение насилия в отношении представителей власти. За это грозит до десяти лет лишения свободы.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 12-летняя девочка пропала в Новокузнецке вечером 26 января. Она отправилась из дома на остановку, чтобы поехать к сестре и бесследно пропала. На поиски школьницы вышли сотни волонтеров в надежде найти ее живой и здоровой. Но на пятый день стало известно, что она погибла, а ее тело сбросили в вентиляционный штрек шахты.
Вечером 31 января, подозреваемый был задержан. Ему назначили психолого-психиатрическую экспертизу на вменяемость. Сам обвиняемый вину не признаёт и со следствием не сотрудничает.
Мама Вики Реймер Ольга пришла в студию междуреченского телеканала и рассказала подробности случившейся трагедии.
Женщина сообщила, что сначала не поверила, когда узнала, что в убийстве дочери обвиняется человек, с которым они знакомы с детства. На очной ставке она задавала подозреваемому вопросы, но он не отвечал, пользуясь 51-й статьёй Конституции.
«Мы общались семьями. У него у самого дети. Сделать вот так — не знаю… Месть? Ради чего? Ребёнок в чём виноват? У него дома нашли простыню с кровью Виктории, телефон, две sim-карты и рюкзак», — рассказала Ольга Реймер.
Она считает, что единственным наказанием, которого заслуживает убийца ее дочери, является смертная казнь.
Видео телеканала «Июнь»
После этого случая губернатор Кемеровской области Аман Тулеев выступил с предложением ужесточить наказание за преступления против несовершеннолетних, передает novokuznetsk.su.
Новости smi2.ru
Новость, изображение и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 10 февраля 2017 г. [12:30]
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