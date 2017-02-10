Из 12 квартир в аварийном доме №3 по улице Кирова в Бердске сейчас обитаемы всего три. Там живут те, кто отказался переезжать в микрорайон Раздольный по программе переселения. Остальные восемь семей отпраздновали новоселье еще летом 2016 года.

Надежда Жуковец одна из тех, кто остался под ветхой крышей двухэтажки. Недавно их дом завалили письмами из коллекторского бюро, которое призывает оплатить свои долги перед муниципальной УК «ЖКХ». Каково было удивление последних жителей, когда на конвертах они увидели адреса давно переехавших соседей.

— Вот — квартира № 10, — показывает «Курьер. Среда. Бердск» послание Надежда Жуковец. — Бабушка уехала, они выписались и заплатили все — их гоняли. Бабульке 80 лет, я не могу ей сказать: «Вы должны». Она с кардиостимулятором — упадет около телефона и все!

Весть о неприятных письмах дошла и до самих должников. Они крайне возмутились требованиями УК: «Мы давно там не живем, за что мы должны платить?». Переселенцы уверены, что они порвали со старым домоуправлением, когда прописались в Раздольном. «Мы сейчас все соберемся, хотим составить жалобу и отнести ее в администрацию, снять ксерокопии с этих писем. Что это за собственники под номером? Как баранов нас оклеймили!», — говорит одна из взбунтовавшихся новоселов Татьяна Кадникова.

В УК «ЖКХ» считают, что получатели писем сами виноваты в том, что им по-прежнему начисляют платежи. Все потому, что они не завершили все необходимые при выселении процедуры. Лицевые счета на их имена открыты до сих пор. Сейчас жителям Раздольного придется доказать, что они погасили задолженность.

— Они приносят документы — там будет стоять дата. Они пишут заявление, мы смотрим тот период начислений, который там был. Лишние начисления снимаем, а за тот период, который они жили, они должны будут заплатить, — объясняет «Курьер. Среда. Бердск» директор муниципальной УК Андрей Гусев.

Начальник управления ЖКХ Владимир Захаров считает, что такой ситуации не должно было возникнуть: «Жилсервис» выдает ключи от новых квартир при наличии справки от УК о том, что у собственников нет задолженности. Они предоставляют справку и получают новое жилье».

Оказывается, такие письма пришли не всем семьям, покинувшим аварийный дом. Например, квартиры № 3 и № 5 требования заплатить обошли стороной: их хозяева закрыли все счета, говорят в МБУ «Жилсервис». А те, кто попал с список должников, этого не сделали. Кроме того, некоторые из них так и не заплатили десятки и сотни тысяч бывшей УК — обанкротившемуся «Салюту», а старое жилье на ул. Кирова сдавали в аренду.

Сейчас двери пустующих квартир опечатаны. Те, кто имел долги перед новой УК, либо погасили их, либо договорились о рассрочке. Несмотря на это, текущие начисления продолжают идти всем, кто не закрыл счетов. Об этом их предупреждали, уверяют в «Жилсервисе».

— Дом фактически обслуживается: его подготавливают к отопительному сезону, туда постоянно выезжают из УЖКХ. Нужно взять все справочки и обратиться к нам: справки из «Новосибирскэнергосбыта» об отсутствии задолженности тем, кто на прямых платежах, и справку с РКЦ. «Энергосбыт» выезжает, демонтирует счетчики — мы передаем данные в УЖКХ, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» ведущий юрисконсульт учреждения.

Сейчас бывшим обитателям аварийного дома придется оплатить квитанции, чтобы не ходить в должниках. В «Жилсервисе» решили, что теперь о необходимости закрыть лицевой счет переселенцев будут оповещать под роспись.

Кстати, проблемы с закрытием счетов могут возникнуть и у последних жителей дома № 3 на ул. Кирова. Как рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», они отказываются платить за содержание жилья. Несостоявшиеся новоселы сами моют подъезды, вкручивают лампочки и разгребают сугробы во дворе. Но УК считает, что добросовестно следит за ветхой двухэтажкой.

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