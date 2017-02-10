В ряде регионов РФ поддержали предложение председателя «Единой России», премьер-министра Дмитрия Медведева, озвученное 7 февраля, о проведении встреч партийцев из фракций законодательных собраний с региональными органами исполнительной власти. В частности, 5 субъектов РФ – Свердловская, Новосибирская, Ленинградская, Челябинская и Рязанская области – заявили о своей готовности применять предложенный формат взаимодействия.

Вице-спикер Заксобрания Новосибирской области, секретарь регионального отделения ЕР Валерий Ильенко назвал очевидным необходимость «расширить» формат взаимодействия законодательной власти с региональным правительством и наладить диалог с представителями крупного бизнеса, сообщили в пресс-службе партии власти.

На состоявшемся 7 февраля заседании фракции «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил новый формат взаимодействия: — Давайте подумаем, каким образом нашим товарищам в регионах предложить такой механизм работы, когда коллеги из фракции нашей партии в законодательных собраниях будут встречаться с региональными правительствами и обсуждать всё, что происходит. Не всё идеально, и даже сам диалог зачастую идет гораздо более трудно, чем диалог между исполнительной и законодательной властью на федеральном уровне.

Секретарь Генсовета партии Сергей Неверов в свою очередь отметил, что помимо исполнительной власти необходимо вести диалог непосредственно с теми, кого затрагивают обсуждаемые законопроекты: аграриев, строителей, руководителей градообразующих предприятий небольших городов, руководителей крупных как государственных, так и частных предприятий.

— Мы видим на собственном опыте, насколько важно и полезно вместе обсуждать насущные проблемы, понимать вектор развития, и планы министерств. В ближайшее время наши коллеги в региональных парламентах также проведут заседания, — рассказал Неверов.

— Надо отметить, что такой дискуссионный формат уже реализуется в Законодательном собрании Новосибирской области. В работе фракции принимают участие губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, а также заместители губернатора, представители профильных министерств. Такой расширенный формат работы фракции позволяет решать важные вопросы региона и проекты реформ в рабочем режиме, а также принимать взвешенные решения и работать в более тесной связке с исполнительной властью. Но, то что эту форму работы необходимо сделать более раздвинутой, это очевидно. Например, приглашать на заседание фракции руководителей градообразующих предприятий,- уточнил Ильенко.

Руководитель фракции «Единая Россия» в новосибирском региональном парламенте Андрей Панфёров поддержал идею приглашать не только министерства, но и профессионалов в своем деле для обсуждения и детальной проработки законотворческих инициатив.

— Как правило, на заседаниях фракции мы заслушиваем министров, и обсуждаем повестку дня перед сессией Законодательного собрания. Зачастую мы спрашиваем об обоснованности и необходимости некоторых «острых» законопроектов. Такие встречи проходят не реже одного раза в месяц. К нововведению мы придем, учитывая, что опыт есть. Поэтому немного переформатируем нашу работу и вперед, — отметил Панфёров.

По словам Валерия Ильенко, Секретаря НРО Партии «Единая Россия», заместителя Председателя Законодательного собрания НСО, Дмитрий Анатольевич Медведев предложил проработать на региональном уровне системный механизм взаимодействия и обсуждений актуальных социально-экономических вопросов между фракциями Партии в законодательных органах власти, в законодательных собраниях, с региональными правительствами:

Напомним, на состоявшемся 7 февраля заседании фракции «Единая Россия» председатель Партии Дмитрий Медведев предложил новый формат взаимодействия: «Давайте подумаем, каким образом нашим товарищам в регионах предложить такой механизм работы, когда коллеги из фракции нашей партии в законодательных собраниях будут встречаться с региональными правительствами и обсуждать всё, что происходит. Не всё идеально, и даже сам диалог зачастую идет гораздо более трудно, чем диалог между исполнительной и законодательной властью на федеральном уровне».

Депутат Максим Кудрявцев: — Я считаю, что такой подход к работе — когда депутаты фракции «Единой России» в региональных законодательных собраниях будут регулярно встречаться с губернаторами и членами региональных правительств, обсуждать текущее положение дел, планы, дискутировать, искать оптимальные пути и подходы решения конкретных вопросов, — важным, своевременным и необходимым.

Именно «Единая Россия» несет ответственность за все решения, принимаемые в стране, в регионах. Именно на нашу партию возлагают свои надежды люди, отдавшие за нее свои голоса на выборах. Поэтому, будет правильным и логичным, чтобы депутаты-единороссы держали на партийном контроле то, как исполняются решения, принятые ими на законодательном уровне.

Важно и то, такая практика поможет более продуктивно выстраивать диалог между ветвями власти, между властью и обществом. Убежден, что, продвигая инициативу лидера нашей партии в регионы, мы получим довольно действенный и эффективный инструмент реализации актуальных для граждан нашей страны планов и программ.

Новости smi2.ru