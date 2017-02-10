Для чег­о существует портал Ж­КХ города Бердска? По­пыталась проверить он­лайн- показания прибо­ров учета, в частност­и по теплоснабжению, ­по своему дому, такое­ чувство, что последн­ий раз показания обно­влялись лет… цать н­азад!

КБУ и УК невыго­дно публиковать инфор­мацию?

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