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Для чего существует портал ЖКХ города Бердска? Попыталась проверить онлайн- показания приборов учета, в частности по теплоснабжению, по своему дому, такое чувство, что последний раз показания обновлялись лет… цать назад!
КБУ и УК невыгодно публиковать информацию?
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 10 февраля 2017 г. [11:50]
[14:55] Для клиентов РОСГОССТРАХа приготовлено 30 тысяч доз иммуноглобулина
[14:45] «Вернуть фунфырики» со слезами просит Путина житель Новосибирской области
[14:15] Суд: Превысила полномочия при заключении концессии с «Багирой-М» мэрия Берд...
[14:55] Для клиентов РОСГОССТРАХа приготовлено 30 тысяч доз иммуноглобулина
[14:45] «Вернуть фунфырики» со слезами просит Путина житель Новосибирской области
[14:15] Суд: Превысила полномочия при заключении концессии с «Багирой-М» мэрия Берд...
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