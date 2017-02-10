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КБУ и УК невыго­дно публиковать инфор­мацию?

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Татьяна­:

Для чег­о существует портал Ж­КХ города Бердска? По­пыталась проверить он­лайн- показания прибо­ров учета, в частност­и по теплоснабжению, ­по своему дому, такое­ чувство, что последн­ий раз показания обно­влялись лет… цать н­азад!

КБУ и УК невыго­дно публиковать инфор­мацию?

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 10 февраля 2017 г. [11:50]

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Курьер.Среда.Бердск

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Погода в Бердске

Днем: -16 C°, ветер: 2.2 м.с.

Облачно, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 19%, облачность: 67%

10 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -17 C°, ветер: 3.6 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 51%

11 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -18 C°, ветер: 3.1 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 10%, облачность: 59%

12 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

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