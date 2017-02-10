Сюжет достойный боевика с побегом и погоней произошёл во время ареста автомобиля должницы в Новосибирске, сообщили в областном управлении ФССП в четверг, 9 февраля.

В отделе судебных приставов по Калининскому району Новосибирска на исполнении находилось исполнительное производство в отношении 53-летней гражданки о взыскании задолженности по кредиту в размере 375 000 рублей. Должница по адресу регистрации не проживала, скрывала имущество и не хотела устанавливать контакт с судебными приставами.

В ходе исполнения исполнительного производства установлено место работы неплательщицы и получена информация, что гражданка паркует свою машину во дворе организации.

Судебный пристав-исполнитель совместно с судебным приставом по обеспечению установленного порядка деятельности судов для осуществления исполнительных действий отправились к месту работы должницы и обнаружили там принадлежавший ей автомобиль Toyota RAV4 2011 года выпуска.

— Увидев судебных приставов, гражданка выбежала на улицу, открыла транспортное средство и препятствовала наложению ареста имущества: захлопнув дверь машины, начала движение задним ходом прямо на должностных лиц. Судебный пристав по ОУПДС, обеспечивая безопасность судебного пристава-исполнителя, совершил прыжок на крышу автомобиля. Однако агрессивную женщину это не сразу остановило — с лежащим на крыше судебным приставом по ОУПДС она проехала 100 метров, — рассказали подробности в ФССП.

На место происшествия приехали сотрудники полиции, государственной инспекции безопасности дорожного движения и скорой помощи. В отношении гражданки составлен административный протокол по ст. 17.8 КоАП РФ (Воспрепятствование законной деятельности должностного лица). Рассмотрев его мировой суд назначил неплательщице наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей.

— Должница, осознав, что сопротивляться бесполезно, выбрала из двух зол меньшее – перечислила всю сумму задолженности взыскателю через пару часов и предоставила квитанцию об оплате судебному приставу-исполнителю, — сообщили в ведомстве.

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