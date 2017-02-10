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В России могут ужесточить наказание за плохие дороги. Госдума приняла во втором чтении законопроект, увеличивающий штраф за некачественный ремонт, технологические нарушения при укладке дорог и отсутствие ограждений на трассе во время работ. При этом впервые вводится штраф до 500 тыс. руб. для случаев, когда водитель попал в ДТП по вине дорожников и получил увечья. Строители считают такие меры избыточными, а финансирование ремонтных работ — недостаточным. Законодатели говорят, что денежные проблемы не должны отменять наказания за плохой ремонт дорог.
«Коммерсантъ» обсудил тему с генеральным директором интернет-издания «Строительство.ру» Александром Гусевым и руководителем орловского общественного движения «Без Ям» Евгением Косоговым в рамках программы «Pro et Contra».
Александр Гусев: «Допустим, поручили какой-то компании отремонтировать участок дороги. Она выполнила работу, подписала акт и закрылась. Собственник вправе это сделать. Вопрос — с кого спрашивать и кого штрафовать? Чтобы улучшить качество дорог, надо просто детализировать существующие строительные нормы и правила, их нужно дополнять в соответствии со всеми нововведениями. У нас строит дорогу одна компания, занимается ремонтом совершенно другая, потом ее не найти, а потом нашли, но денег еще не выделили. Нужно просто-напросто эту порочную связь разорвать».
Евгений Косогов: «Каждая яма, которая находится на проезжей части, может привести к ДТП со смертельным исходом, либо к тому, что пострадают люди. Поэтому мы полностью поддерживаем инициативу. На сегодняшний день нет четких правил, по которым подрядные организации контролируют качество участков дорог, которые они отремонтировали. Из-за отсутствия регламента некоторые недобросовестные подрядчики очень долго не хотят производить гарантийный ремонт. Проблему на законодательном уровне необходимо решать в самое ближайшее время».
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