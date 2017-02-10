Жительница дома №172 по ул. Островского Олеся Драчева не может доказать отсутствие приписанной ей задолженности за коммунальные услуги. Бердчанка регулярно платила за тепло, воду и свет, но недавно узнала, что, оказывается, должна еще почти 12 000 рублей. Притом долг этот скопился в 2013-2014 годах. А на «доску позора» номер ее квартиры повесили лишь спустя три года.

Примечательно и то, что заплатить якобы существующий долг она должна не управляющей компании и не ТСЖ, а индивидуальному предпринимателю. «Курьер. Среда. Бердск» уже писал об этой ситуации. 22 января этого года на домах, которые ранее обслуживала компания «Салют», появились странные уведомления. Из них следовало, что дебиторскую задолженность обанкротившейся УК в декабре 2016 года выкупил ИП Гусев (9 млн рублей долгов за 289 тыс. рублей). Поэтому теперь жители должны не УК, а предпринимателю. В должниках оказались жители 86 домов. Они, по данным уведомления, задолжали за коммунальные услуги от нескольких копеек до нескольких тысяч рублей. Если в течение 15 дней они не погасят задолженность, то ИП Гусев обратится в суд. Да только некоторые жители утверждают, что за коммуналку они всегда платили исправно: что до банкротства «Салюта», что после.

Один из жителей дома №172 по ул. Островского Иван Митусов уже доказал, что долги, приписанные ему, выдуманные. Ему насчитали около 800 рублей — якобы не доплатил в 2014 году. К счастью, у Ивана сохранились все квитанции. Он показал их в офисе Гусева. Там пообещали разобраться. И вот вчера, 9 февраля, поздним вечером бердчанину сообщили: «Вы нам ничего не должны». Но Иван все равно обеспокоен ситуацией. Многие соседи, в том числе и Олеся Драчева, старые квитанции выкинули. И теперь, получается, обязаны заплатить.

— Прошло три годы, квитанции выброшены. Я не знаю, что делать. Если бы у меня был такой долг, разве бы я спокойно жила эти три года? Не думаю. Мне бы уже «Энергосбыт» давно все вырубил: и свет, и все остальное… Ходила я в РКЦ, но нам отказали в выдаче выписки, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Олеся.

Директор РКЦ Марина Глазкова пояснила: контора не может выдать справку об отсутствии задолженности, поскольку в РКЦ нет данным по домам УК «Салют».

— В «Салюте» идет процедура банкротства, вся информация передана конкурсному управляющему. Он и работает с задолженностью. То есть, на сегодняшний день мы не владеем информацией, есть задолженность или нет. Мы с сальдой по «Салюту» уже не работаем, — подчеркнула Марина Федоровна.

Связаться с конкурсным управляющим «Салюта» корреспонденту «Курьер. Среда. Бердск» пока не удалось. Не отвечают на звонки и в офисе ИП Гусева. Впрочем, туда Драчева уже обращалась. Там обещали разобраться и позвонить. Но пока не звонили.

Напомним, что еще в конце января жители домов-«должников» обратились в прокуратуру с требованием проверить законность выставленных им долгов. Как сообщил прокурор Роман Сивак, проверка еще не завершена.

Но пока правоохранители разбираются в непростой истории, жильцы опасаются, что их мнимые долги в разы вырастут. Тем более, предупреждения об этом со стороны ИП уже якобы поступали. Дескать, не заплатите вовремя — набежит пеня. Со слов жителей — аж 200 рублей в день. Факт таких предупреждений, очень напоминающих коллекторские методы, к сожалению, не зафиксирован. А по словам экспертов в области ЖКХ, всерьез к таким словам и вовсе относиться нельзя. Это, скорее всего, типичная «пугалка».

От редакции

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» просит правоохранительные органы обратить внимание на факты, изложенные в этом материале. И провести соответствующие проверки.

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