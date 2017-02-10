Ужасающий случай произошел два дня назад в Бердске. Сбежавший от владельцев алабай чуть не загрыз насмерть собаку, с которой гуляла хозяйка, прямо в центре Бердска. И загрыз бы, если бы не подоспевший на выручку мужчина с санками. Именно ими он смог отогнать озверевшего пса. Бердчанка Нина Ревзина до сих пор не может прийти в себя и с содроганием вспоминает весь произошедший с ней ужас:

— 8 февраля в 11 часов утра я мирно гуляла со своей собакой-лабрадором в районе дома №46 по ул. Ленина. Вдруг вижу – через дорогу переходит взрослый алабай. Один, без хозяина! Перебежав через ул. Ленина на четную сторону, где мы на секунду остановились, пес сразу направился к моей собаке. Бежать было бесполезно, некуда и поздно. Я замерла в надежде на то, что он обнюхает мою собачку и спокойно уйдет. Не ушел. А резко вцепился зубами в шею моей собаки. Я среагировала сразу, стала лупить его рукояткой рулетки, старалась попасть по голове. Это длилось секунды, но мне они показались вечностью.

Собака моя не то что скулила – она кричала от боли! Я никогда в жизни не слышала от нее такого крика. Я сама в совершенно шоковом состоянии продолжала лупить пса, куда могла достать, он уворачивался, отскакивал и продолжать кусать мою собаку за круп, за хвост. Я с ужасом понимала, что он ее сейчас просто загрызет на моих глазах, и я ничего не смогу сделать. Я в отчаянии просто запричитала: помогите, помогите, помогите!. Как только могла громко кричать. Это был крик такого отчаяния, что даже вспоминать страшно. На наше спасение в это время по ул. Ленина шел мужчина с санками. Только этими санками и удалось отогнать озверевшего пса от моей собаки. Мы поспешили домой. В шоке были и я, и моя собака.

За всем происходящим со всех сторон наблюдало не меньше 15 человек. Но, конечно, никто не решился связаться с обезумевшим псом.

Придя домой, я первым делом написала заявление на имя главы города о том, что агрессивный пес ходит по улицам Бердска. Чтобы дал распоряжение соответствующим службам об отлове (или отстреле – не важно уже). Отнесла в администрацию, в общественную приемную, кажется (в шоке была, плохо помню). Ответа не получила до сих пор.

Затем мы поехали с собакой в ветклинику для осмотра врача. Врач обнаружил массу кусаных ран, в том числе и сквозных (то есть пес сомкнул зубы в теле моей собаки), на холке и на крупе моей собаки. Раны пришлось обрабатывать под наркозом, так как боль для моей собачки была нестерпимой. Процедуры обошлись мне почти в 3000 рублей.

Я с разных сторон слышу разные мнения по поводу того, что делать с такими собаками, кто виноват в ситуации, собака или хозяин. Но мне глубоко наплевать, кто в этом виноват. Для меня важен результат: сильно пострадала моя любимая собака! И это первое: потому, что хозяева этого пса не смогли обеспечить такие условия, чтобы агрессивный или потенциально агрессивный пес не смог покинуть их жилище. И второе — почему бездействуют чиновники. И особенно в такой экстренной ситуации. На уши должны быть подняты все экстренные службы: МЧС, полиция. Должны быть оповещены жители города, чтобы были осторожными, чтобы не отпускали детей одних.

Очень хочу, чтобы жители Бердска узнали о том, что по городу разгуливает свободно агрессивный пес. У нас очень много детей самостоятельно ходят в школы, гуляют с собаками. Если я, взрослая немаленькая женщина, не смогла реально даже приостановить убийство своей собаки озверевшим псом, а что сможет сделать ребенок или пожилой человек. Кто даст гарантию, что пес не накинется на человека.

Я голосую за то, чтобы таких безмозглых хозяев, которые не осознают, какого опасного зверя заводят, судили и сажали на реальные сроки. И штрафы им приписывали не смешные 500 рублей, а в сотнях тысяч. Как измерить мой моральный ущерб? Не знаю уже, как взывать к владельцам всевозможных собак. Нельзя гулять с собаками без поводков. Категорически! Это в первую очередь – для безопасности их же собак. Сколько собак убегает, теряется, попадают под машины, гибнут от нападения стай бродячих собак. Неужели вы заводили себе собаку, чтобы она вот так бесславно погибла от вашего головотяпства?

Друзья прислали мне сообщение из интернета. Пишет бердчанка, что алабай — их пес. Что три дня, как сорвался с цепи. Ищут – не могут найти. И только на третий день догадались зайти в интернет, посмотреть. Что это за хозяева недогадливые такие. Да такую приметную собаку трудно не заметить в Бердске. Просто сесть в машину и объехать город. Просто нужно было хотеть ее найти. Значит, так хотели. Я не говорю уже о том, что какая же там была цепь несерьезная, если алабай с нее сорвался. Они бы еще на бантик его привязали. А забор? Имея такую собаку во дворе, забор должен быть как минимум в человеческий рост. Если этого нет, зачем заводить такую страшную собаку? Что эта собака такое ценное в доме охраняла?

Пока одни вопросы.

Собираю чеки за лечение своей собаки, фото, свидетельские показания, готовлюсь судиться с хозяйкой пса. Прошу откликнуться свидетелей этого происшествия 8 февраля в 11. 00 на торце дома № 46 по улице Ленина. Свидетелей было много.

По следующий день знакомая Нины Юрьевны рассказала, что видела этого же пса. И как он напал на ребенка, который гулял с собакой во дворе дома №15 по ул. Лелюха. Но там, вроде бы, подбежала маленькая собачка и своим настойчивым лаем отвлекла пса и от ребенка, и от его собаки, передает услышанное Ревзина.

Теперь Нина Юрьевна всерьез настроена приобрести шокер, чтобы подобная ситуация не повторилась впредь.

«Курьер. Среда. Бердск» много раз писал о проблеме бродячих собак. И о нападениях. Как и на людей, так и на животных. Буквально на прошлой неделе из УЖКХ получили ответ на запрос, некоторые вопросы которого касались и отлова бродячих животных.

По словам начальника УЖКХ Владимира Захарова, заявку на отлов бездомных животных можно сделать по тел. 4-00-11 (отдел благоустройства). Однако в том случае, если животное ведет себя агрессивно, а в приюте говорят, что не могут его отловить, Владимир Николаевич советует обращаться за помощью в отдел МВД по тел. 3-00-23, так как службы экстренного реагирования в приюте нет.

Как известно «Курьер. Среда. Бердск», полицейские не ловят собак. И оружие против животных они могут применять в исключительных случаях.

Свидетелей нападения алабая на лабрадора просьба звонить по тел.: 8-913-019-77-78 (Нина Юрьевна).

Уже после написания статьи, в начале 12 часа, Нина Ревзина прислала сообщение, что владельцы, наконец-то, нашли своего алабая. До этого пес два дня бегал по всему городу. Его видели и в Военном городке, и в Микрорайоне.

-Пишут в соцсетях, что собака им дорога, — отмечает Нина Юрьевна.

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