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Трое турецких военнослужащих погибли в Сирии в результате непреднамеренного авиаудара, нанесенного российскими ВКС, сообщает в четверг агентство Associated Press со ссылкой на источник в турецких ВС.
Эта информация подтверждается в сообщении на сайте генштаба Турции, передает «Интрефакс».
«9 февраля в 08:40 во время операции по нанесению авиаударов по целям «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ), произошел инцидент, в результате которого российская бомба попала по месту расположения турецких военных. В результате 11 турецких военных были ранены и три человека убиты», — говорится с сообщении.
В нем отмечается, что расследование инцидента ведется обеими сторонами.
В заявлении также подчеркивается, что, «по данным российской стороны, указанный инцидент был несчастным случаем, они (российская сторона) выражают свое горе и соболезнования в этой связи. Кроме того, свои соболезнования уже выразили президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган».
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с непреднамеренным ударом российских ВКС по турецким военным в Сирии.
По словам Пескова, министр обороны Сергей Шойгу доложил российскому лидеру, что в четверг состоялся разговор начальников генштабов России и Турции.
«В ходе разговора Валерий Герасимов (начальник Генштаба РФ — ИФ) также выразил соболезнования своему турецкому коллеге. Министр Шойгу отметил, что в ходе упомянутого разговора начальников генштабов было принято решение экстренно провести совместную работу по совершенствованию механизма согласования совместных действий по борьбе с террористами в Сирии», — сказал пресс-секретарь президента.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 10 февраля 2017 г. [10:50]
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