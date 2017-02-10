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Сибирской ракетой назвали лидера гонки на Кубок Богалий по биатлону из Бердска

Во второй день Кубка Анны Богалий в Новосибирске состоялись индивидуальные гонки по биатлону среди юношей 2000-2001 годов рождения, в которых победителем стал воспитанник бердской ДЮСШ «Восток» Павел Иванов.

В старшей группе этого возраста со стрельбой на четырех огневых рубежах за каждый промах добавлялось 45 секунд. Несмотря на 7 промахов на четырех огневых рубежах, быстрый ход по лыжной трассе позволил Павлу выиграть у ближайшего соперника, допустившего 5 штрафов, 9 секунд.

— Бердчанин проявил характер и продемонстрировал невероятные скоростные качества — настоящая сибирская ракета! — прокомментировали победу в городском отделе физкультуры и спорта.

В группе старших девушек серебряную медаль завоевала Евгения Пастухова, допустив 4 промаха на четырех огневых рубежах.

Остальные группы спортсменов 2002-2007 годов рождения стреляли из пневматического оружия, и за каждый промах добавлялось 30 секунд.

В группе юношей 2004-2005 годов рождения 2 место занял Алексей Обрезков, отстреляв без промахов на трех огневых рубежах из положения лежа.

И в самой младшей возрастной группе девочек 2006-2007 годов рождения Анастасия Спицина завоевала серебряную медаль, также отстреляв без промахов на двух огневых рубежах.

В последний день соревнований на кубок Богалий состоятся смешанные эстафеты, в которых состав команд определился произвольной жеребьевкой, независимо от региона спортсменов.

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Сибирской ракетой назвали лидера гонки на Кубок Богалий по биатлону из Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 10 февраля 2017 г. [10:35]

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