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70 млн рублей для укрепления берегов ОПГ потратила на квартиры и машины

В Новосибирске направлено в суд уголовное дело о хищении свыше 70 млн рублей бюджетных средств, предназначенных на укрепление берегов. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Зампрокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Сергея Павлова и Марины Глоденис. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч.ч. 2, 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном и особо крупном размерах).

По версии следствия, Павлов и Глоденис с 2011-го по 2013 год в составе организованной группы похитили бюджетные средства на сумму более 70 млн рублей, выделенные на строительство берегоукрепительных сооружений в Искитимском районе Новосибирской области.

Подельники сумели легализовать похищенные денежные средства путем приобретения недвижимости, дорогих автомобилей и совершения различных финансовых операций с этими средствами.

На имущество обвиняемых общей стоимостью почти 55,6 млн рублей наложен арест. Уголовное дело рассмотрит по существу Советский районный суд Новосибирска.

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70 млн рублей для укрепления берегов ОПГ потратила на квартиры и машины

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 10 февраля 2017 г. [10:25]

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