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Писала расписки и обещала вернуть деньги за путевки директор ООО «Старт» Дарья Сафина. В Бердском городском суде сегодня, 8 февраля, рассматривают очередные иски жертв турфирмы обманщицы, которые рассказывают про несбывшихеся мечты о чужеземных уголках.
Не улетел в Абхазию в августе 2016 года А. Модяев. За двухнедельный отдых в горах Кавказа он заплатил 65 тыс. рублей, но перед отъездом так и не получил билетов и ваучеров. Когда раздосадованный клиент пришел к директору «Старта» и потребовал разорвать договор, она пообещала вернуть стоимость путевки.
— Директор ООО «Старт» выдала истцу расписку, согласно которой она обязуется возвратить денежные средства, но до настоящего времени не исполнила данное обязательство, — сообщает суд.
А. Назарчук тоже собиралась посетить Абхазию, но увидеть красоты природы и познакомиться с культурой местного народа ей так и не удалось. Путешественница купила тур за восемь месяцев до назначенной даты вылета, но перед поездкой Сафина огорошила ее: «Турфирмы «Старт» больше не существует» и письменно поклялась возместить ущерб — 95 тыс. рублей. Но своих денег назад клиентка не получила.
В Бердском горсуде это далеко не первые тяжбы с участием лишившихся отпуска покупателей путшествий с ООО «Старт». Арбитры становятся на сторону обиженных потребителей. На этот раз Модяеву и Назарчук в общей сложности присудили 254 тыс. рублей — полную цену путевки, штраф и компенсация морального вреда.
Напомним, в правоохранительные органы в сентябре 2016 года обратились более 50 бердчан и жителей соседних городов. Они жаловались на то, что их обманула турфирма «Старт». Сейчас против ее директора Дарьи Сафиной возбуждено несколько уголовных дел — ее подозревают в мошенничестве. Следствие до сих пор продолжается: от непорядочной компании пострадало очень много клиентов, а общая сумма ущерба оценивается в 3,5 млн рублей.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 10 февраля 2017 г. [10:10]
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